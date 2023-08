Ronaldinho Gaúcho é aguardado para depor na CPI das criptomoedas

A Câmara dos Deputados aguarda, nesta terça-feira, o ex-jogador Ronaldinho Gaúcho. O ex-craque da Seleção Brasileira vai depor na Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) das criptomoedas.

O objetivo dos congressistas é esclarecer sobre a participação de Ronaldinho Gaúcho na 18k. empresa com indícios de pirâmide financeira conforme apontam as autoridades competentes no assunto.Ronaldinho Gaúcho vai depor nesta terça-feira – Foto: Reprodução

A CPI deseja, então, entender qual a participação do ex-atleta na 18k. Ronaldinho, por sua vez, nega participação como sócio da companhia e alega que a empresa utilizou sua imagem incorretamente.

“Ronaldo foi vítima da empresa 18K e dos seus sócios, que utilizaram o nome do paciente sem autorização. Inclusive, o Ministério Público de São Paulo e a Polícia Civil do Rio de Janeiro já ouviram Ronaldo, na condição de testemunha. O paciente jamais participou da empresa e tampouco autorizou que a empresa utilizasse seu nome”, salientou a defesa do jogador do Barcelona, PSG, Milan, Grêmio, Flamengo e Atlético Mineiro.

Os advogados de Ronaldinho entraram com pedido para que ele não prestasse depoimento. Contudo, o ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, indeferiu a solicitação. Ronaldinho, aliás, terá o direito de ficar em silêncio diante de questionamentos que possam incriminá-lo.

