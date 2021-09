Ronaldo Fenômeno: “Mbappé tem características similares às minhas”

Um dos maiores jogadores de todos os tempos, Ronaldo Fenômeno, ou simplesmente Ronaldo, marcou época jogando no futebol italiano. Atuou por cinco anos na Internazionale, onde também viveu os maiores dramas da carreira com lesões graves. Seu estilo de jogo se tornou marcante e apesar de ter defendido o Milan no final da carreira, segue prestigiado como ídolo dos nerazzurri. Em entrevista à Gazzetta dello Sport, Ronaldo comentou sobre Kylian Mbappé, a seleção italiana, a Internazionale, Cristiano Ronaldo, Milan, Ibrahimovic e José Mourinho.

Quando perguntado se ele via algum jogador atual que lembre o seu estilo, ele escolheu Mbappé. “Ele tem características similares às minhas. Ele tem qualidades incríveis, uma técnica marcante e sabe como usar a sua alta velocidade. Ele vai para cima dos defensores, dribla os goleiros, tem habilidades de corrida, como dizem. E ainda que ele seja muito jovem, ele já tem uma longa trajetória. Eu gosto de Mbappé, torço por ele”, disse o Fenômeno.

