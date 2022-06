Ronaldo inicia jornada de bicicleta após acesso do Valladolid

O ex-atacante da seleção brasileira Ronaldo trocou as chuteiras por uma bicicleta elétrica ao iniciar uma viagem de quase 450 km, após prometer fazer o percurso se seu clube, o Real Valladolid, subisse para a primeira divisão da Espanha.

Ronaldo, que também é dono do Cruzeiro, comprou uma participação de 51% do Valladolid em 2018 e é o presidente do clube espanhol.

A viagem do ex-jogador de 45 anos começou no último domingo (5) no estádio José Zorrilla de Valladolid e seguirá o Caminho de Santiago, que é percorrido por milhares de peregrinos todos os anos, antes de terminar em Santiago de Compostela.

“Vai ser muito bonito. Sei que vou sofrer fisicamente, mas será uma experiência inesquecível”, disse Ronaldo a repórteres no estádio do Valladolid antes de partir.

Ele será acompanhado por sua parceira, além de uma equipe de “profissionais especializados” para auxiliá-lo na jornada.

A viagem de bicicleta de Ronaldo ocorre após o Valladolid terminar em segundo lugar na segunda divisão da Espanha para ser promovido de volta à La Liga, uma temporada após ter sido rebaixado.

“Quando fomos rebaixados, eu sabia que tínhamos que trabalhar muito para voltar à primeira divisão”, afirmou Ronaldo.

“Fiz a promessa, fizemos um trabalho muito bom, especialmente no início do ano, com todas as mudanças que fizemos, toda a filosofia que mudamos”, declarou.

* É proibida a reprodução deste conteúdo.

Fonte: Agência Brasil/Foto: Reuters