Ronaldo Jacaré é demitido do UFC

Ronaldo Jacaré não é mais lutador do UFC. Assim, o veterano brasileiro estava em fim de contrato com o organização e não teve seu contrato renovado. Com 41 anos de idade, Ronaldo Jacaré está livre no mercado e ainda não se pronunciou sobre o futuro da carreira.

De acordo com o Sherdog, a derrota por finalização para André Sergipano no UFC 262, semana passada, foi a última do contrato do atleta. Diante disso, a organização americana decidiu por não renovar o contrato do lutador, que tem 41 anos e vem em baixa no ranking dos pesos-médios. A derrota para André foi a primeira por finalização na carreira da lenda do jiu-jitsu.

No duelo verde e amarelo, o lutador se lesionou enquanto o oponente tentava encaixar uma chave de braço, forçando a interrupção do árbitro. Assim, já no hospital em Houston, Jacaré teve lesão na região do úmero confirmada e teve de passar por cirurgia.

Carreira de Ronaldo Jacaré

Com um extenso cartel de 26 vitórias e 10 derrotas, Ronaldo Jacaré vem em uma sequência de quatro derrotas consecutivas. Assim, Jack Hermansson, Jan Blachowicz, Kevin Holland e André Muniz venceram o brasileiros, os dois últimos por interrupção ainda no primeiro round. No UFC desde 2013, o Jaca conquistou vitórias notáveis sobre Francis Carmont, Yushin Okami, Gegard Mousasi, Vitor Belfort, Derek Brunson e Chris Weidman.