RONDON DO PARÁ – A noite da caça: pistoleiros tentam matar motorista, mas acabam mortos

Dois homens com passagens na polícia por homicídios foram mortos na noite de ontem, em Rondon do Pará, na Região do Rio Capim, após tentarem matar o motorista de uma caminhonete, na Avenida Marechal Rondon, próximo a um posto de gasolina, na saída da cidade.

De acordo com informações apuradas no local do crime, os pistoleiros Yago Jorge Pereira Andrade e Wemerson Sousa da Silva estavam em uma motocicleta perseguindo a caminhonete dirigida pelo motorista Edmilson Freire de Oliveira, contra quem dispararam vários tiros. Ao lado do motorista, um homem conhecido por Magalhães, que fazia a segurança da vítima, reagiu e matou os dois pistoleiros.

Testemunhas disseram à Polícia Militar que a reação ocorreu após a tentativa de homicídio contra o motorista da caminhonete e que Magalhães teria descido do carro e atirado contra os dois agressores, acertando os tiros na cabeça de ambos.

O motorista Edmilson Oliveira foi baleado e socorrido no Hospital Municipal da cidade por Magalhães, que após prestar socorro foi embora do local. Os dois homens mortos tinham várias passagens pela polícia e respondiam por crimes de homicídio.

Com Wemerson Silva foi encontrado um revólver calibre 38 na cintura, com seis estojos de munições deflagradas e quatro munições intactas no bolso. A Polícia Civil está investigando o caso.

