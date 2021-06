RONDON DO PARÁ – Fazendeiro é emboscado e morto na porteira da propriedade dele

O fazendeiro e empresário Marcus Nogueira Dias, o “Marcão do Boi”, um dos mais ricos de Rondon do Pará, foi executado a tiros por pistoleiros, na porteira de uma de suas fazendas, na zona rural do município de Abel Figueiredo, no sudeste paraense, na manhã deste domingo (13).

De acordo com as primeiras informações colhidas na cena do crime, o fazendeiro se deslocava da sede de Abel Figueiredo para a fazenda São Marcos e ao descer de seu carro, para abrir a porteira, foi alvejado com diversos disparos de arma de fogo e morreu na hora.

Na véspera do assassinato, Marcão do Boi postou em sua rede social uma cobrança a vários pecuaristas de Rondon do Pará e região, a quem chamou de ladrões.

Na postagem, ele diz o seguinte : “Me respeita Delsão, Zé Miranda Cruz, família do finado João do Correntão, Valério Pimenta, Marco Uliana, Toninho do Carvão, Leozão Sobrinho ladrão, Rozivaldo ladrão, Carlinho Açai e o filho Otoniel vulgo fodão, tudo ladrão, finado Valmir Deitado ladrão, se eu for botar chocalho em quem me roubou, vou ter problema de sonorização kkk. Mas tô vivo e com honra e pagando em dia, graças a Deus”.

Segundo uma fonte residente em Rondon do Pará, Marcão do Boi emprestava dinheiro a juros e tinha uma coleção de devedores de quem tentava receber altas somas emprestadas.

Além dos problemas de relacionamento comercial com grandes fazendeiros da região, Marcão do Boi e um filho tiveram seus nomes envolvidos na morte de um líder rural, em 2009. Naquele ano, um grupo de pessoas ligadas ao Movimento dos Trabalhadores Sem Terra (MST) invadiu a fazenda Pau Terra, na cidade de Rondon do Pará, pertencente a Marcão, ocasião em que o líder Saturnino Pereira Silva foi morto a tiros, gerando graves tensões na luta pela posse da terra na região.

Na época, José Dias Costa Neto, o “Zezinho”, filho do fazendeiro, e Marcão do Boi foram acusados pelo Ministério Público do Estado do Pará de serem os mandantes do assassinato do trabalhador rural. No entanto, os dois respondiam ao processo em liberdade. Marcão também apareceu por duas vezes na lista do Ministério do Trabalho por submeter trabalhadores a regime de escravidão.

O corpo de Marcão do Boi foi removido para o Instituto Médico Legal (IML) de Marabá para realização de necropsia. A morte da vítima movimentou as redes sociais. A autoria e motivação do crime ainda não foram reveladas. O Departamento de Homicídios da 21ª Seccional Urbana de Polícia Civil investiga o crime.

Marcão do Boi era proprietário de várias fazendas na região de Rondon do Pará, Dom Eliseu e Abel Figueiredo, na BR 222, antiga PA 70, e também era dono de postos de gasolina.

Um dos pecuaristas chamados de ladrão por Marcão do Boi em sua postagem, conhecido por Delsão, é Délcio José Barroso Nunes, que já foi condenado a 12 anos de prisão por mandar matar o sindicalista José Dutra da Costa, o “Dezinho”, em 2000.

Outro crime

Procurada pelo Ver-o-Fato para falar sobre a morte do fazendeiro, a polícia civil assim se manifestou: “A Polícia Civil, por meio da Superintendência Regional do Sudeste do Pará, informa que foi instaurado inquérito para investigar a morte do senhor Thiago Santana Santos, em Abel Figueiredo, na noite deste sábado(13), na saída de sua fazenda. O levantamento preliminar mostra que o homem foi morto por disparos de arma de fogo. Quem tiver qualquer informação que possa ajudar nas investigações, pode repassar em qualquer delegacia da Polícia Civil, ou por meio do Disque-Denúncia 181”.

Por Paulo Jordão

Fonte: Ver-o-fato/Foto: Divulgação