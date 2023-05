Rosemiro e Cristiane vencem a Corrida do Caixaparah/Fenae

Rosemiro Neves e Cristiane Aleixo foram os vencedores da corrida promovida pelo Departamento de Esportes do Caixaparah em parceria com a Federação Nacional das Associações do Pessoal da Caixa Econômica Federal – FENAE, evento que faz parte do calendário anual das entidades representativas junto aos associados, que acontece sempre no mês de maio para marcar as comemorações de aniversário da entidade, que ocorre amanhã, segunda-feira, 29.

Rosemiro de Souza Neves, funcionário da Agência Guamá, vencedor Geral Masculino da Corrida com o tempo 16min48seg, seguido por Sadimilson Costa Gomes e Jorgenilson Fernandes Araújo, respectivamente, segundo e terceiro lugares.

No feminino deu atleta e funcionária da Agência Castanheira, Cristiane Lopes Aleixo, fazendo o percurso da prova com 19min45seg, ficando Grasielle Melo Cupertino e Ana Bezerra no segundo e terceiro lugares, respectivamente.

PROGRAMAÇÃO IMPECÁVEL

O ponto de largada da programação destinada às provas da Corrida e Caminhada foi elogiado pelos atletas/funcionários(as) e familiares que compareceram na sede campestre do Caixaparah para incentivarem seus atletas preferidos.

A beleza da organização do evento se deu com apoio direto da diretoria presidida pelo Alberto Henrique, com assessoramento dos diretores Fernando Guerreiro, Aurélio Câmara, Carlos Sérgio E Roberto Vasconcelos (Gerente Geral) e também de funcionárias como Sabrina, Lorena, Natalina, Silvia e outras.

A programação também contou outras provas no naipe masculino destinadas de 18 a 40 anos; 41/60 e 61 anos em diante.

No feminino foram realizadas mais duas provas de 18/40 e 41 anos em diante que foram elogiadas pela coordenação das provas, à frente o desportista e ex-atleta de atletismo, Raimundo Squires, o qual parabenizou a diretoria do Caixaparah pela magnífica estrutura que proporcionou ao evento. Os vencedores foram agraciados com medalhas e troféus e foram recepcionados com um café da manhã altamente de “Alta Qualidade”.

Imagens: Nonato Batista/Ronabar