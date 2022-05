Rosivaldo Almeida lança single inspirado em Deus “Fortaleza, crença e vitória”

Rosivaldo Almeida, cantor gospel da música paraense, prepara lançamento do single “Fortaleza, crença e vitória”, o novo projeto autoral do cantor que é sensação dentro do público amante da música religiosa de Belém e do Pará. A nova produção chega em todas as plataformas digitais no dia 30 de maio de 2022, a partir das 00h.

“A música é como se fosse a receita para o sucesso daqueles que por um acaso estejam precisando de algum impulso para seguir a vida, temos que ser fortalezas para tudo que está diante de nós, sempre acreditando no poder de Cristo, para podermos atingir a nossa vitória, espero que essa mensagem possa mudar a vida de muita gente”, deseja o cantor.

Um romântico nato, Rosivaldo Almeida é capaz de ser a trilha sonora viva de um casal ou pessoa apaixonada. Com os seus longos anos de carreira como cantor paraense, o músico possui uma vasta experiência dentro da cena musical de Belém do Pará, onde conheceu o seu amor pela música ainda quando criança ao participar da igreja junto com seus pais, onde se misturava às apresentações infantis.

A entrada de Rosivaldo para o grupo de músicos da igreja começou como sendo algo não profissional ou que duraria uma vida inteira, já que o jovem ocupava o espaço de alguns cantores que por ventura não conseguiam ir até os encontros musicais, porém, ao participar de alguns festivais como substituto, o jovem acabou se consagrando dentre o público que adorava vê-lo cantar e atuar dentro das atividades musicais de diversos bairros de Belém, onde ele cresceu.

“Eu cresci cantando ao lado de pessoas maravilhosas nos bairros do Jurunas, Cremação, Cidade Velha, Terra Firme e São Brás, consegui me firmar nessas igrejas e a galera me pedia mesmo para voltar pra cantar, foi a partir desse momento que resolvi me focar de fato na música, pois notei que poderia dar certo sim”, comenta o cantor.

Ao enveredar por este caminho, Rosivaldo Almeida acabou por acumular uma experiência única e grande dentro da música, onde chegou a ser regente de coral, de canto em grupo, participou de bandas de casamento, aniversários, dentre outros estilos. Atua também como backing vocal, apesar da sua maior paixão ser ouvir e cantar músicas que atinjam o coração e a alma das pessoas.

“Eu sou amante dos ritmos mais lentos, mais emotivos e sensíveis, acho que essas músicas tem um poder especial de trazer e tirar sentimentos bons ou ruins das pessoas, poder de transformação mesmo, por isso tento sempre cantar músicas neste estilo, apesar do meu estilo ser universal quando canto”, pontua ele sobre suas preferências musicais.

Seu novo single inclusive carrega esta identidade: “Eu optei por fazer uma música mais lenta, com um refrão envolvente e entusiasmante, vai levantar a autoestima das pessoas independentemente do estado sentimental que elas estejam, a música gospel tem esse poder de mudar as pessoas”, explica.