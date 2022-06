Rosto inchado de Joelma em show chama atenção do público

A aparência da cantora Joelma em um show realizado em Parauapebas, no Pará, no último sábado (28), despertou a preocupação de fãs, além das mais variadas especulações dos internautas. Em imagens que circulam na internet, a ex-vocalista da banda Calypso aparece com o rosto inchado.

O assunto foi tão disseminado nas redes sociais, que a assessoria da artista divulgou uma nota esclarecendo que o inchaço aparente se trata de uma sequela da Covid-19, que Joelma contraiu três vezes.

– Os inchaços são sequelas da Covid. E ela está se cuidando constantemente – disse a assessoria.

Joelma foi diagnosticada com Covid-19 pela última vez em janeiro deste ano. Em participação recente no Encontro, comandado por Fátima Bernardes, a cantora falou sobre as sequelas.

– Estou cuidando até agora. Estou tratando das sequelas. Ficou naquele efeito incha, desincha. Tem hora que estou inchada, tem hora que estou desinchada. Você vai perceber no vídeo que eu fiz, no musical, que estou inchada. Hoje estou bem menos – relatou.

Em outubro do ano passado, a artista também já havia falado sobre como seu corpo fora afetado pela doença do novo Coronavírus.

– Tive todos os sintomas e mais alguns. Foi muito pesado o que eu passei. O meu corpo inchou, eu fiquei maior que uma grávida de nove meses. Fiquei totalmente deformada. Caiu muito meu cabelo, foi uma coisa absurda. Até agora meu corpo não voltou ao normal, tive que mudar de tamanho de sutiã – contou à revista Quem.

– Por tudo o que passei, hoje tiro de letra qualquer coisa. Sou uma pessoa que procuro fortalecer muito a minha fé. Acho que quando você tem paz e alegria dentro de você, as coisas podem acontecer que você fica ali firme e forte – finalizou.

Fonte: Pleno News

Foto: Reprodução/Vídeo redes sociais