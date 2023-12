Rota da Inclusão leva serviços de saúde e cidadania à comunidade de Mosqueiro

A Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa) promoveu mais uma etapa do projeto “Rota da Inclusão”, por meio da Coordenação Estadual de Políticas Para o Autismo (Cepa), cujo objetivo é descentralizar as ações voltadas ao público com Transtorno do Espectro Autista (TEA), levando-as a diferentes regiões do estado. O evento neste domingo, 17, contou com o apoio da Polícia Civil.

O projeto “Rota da Inclusão” tem como missão levar serviços de saúde e cidadania para pessoas com autismo, seus familiares e para o público em geral. Foram feitos 300 atendimentos neste domingo, entre os quais vacinação, cadastro de Carteira de Identificação da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista (Ciptea), emissão de RG, testes rápidos de doenças virais e serviços de farmácia.

A coordenadora da Cepa, Nayara Barbalho, fez uma avaliação positiva da ação: “É muito importante levar essas ações de descentralização de saúde para as pessoas com autismo, para que cada vez mais elas tenham acesso aos serviços ofertados pelo Governo do Estado. Ficamos muito felizes com a adesão desta edição do projeto”, declarou.

O Projeto Rota da Inclusão já passou por municípios de várias regiões de Integração do Pará, como Altamira (RI Xingu); Santo Antônio do Tauá (RI Guamá); Marabá, Canaã dos Carajás e Parauapebas (RI Carajás); Barcarena (RI Tocantins); e Santarém (RI Baixo Amazonas).

Texto: Edilson Teixeira (Ascom / Sespa)

Fonte: Agência Pará/Foto: Divulgação