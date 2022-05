Rota dos Palacetes encerra a 20° Semana dos Museus com público recorde

A Semana Nacional de Museus é uma das ações da Política Nacional de Museus do Instituto Brasileiro de Museus (Ibram) construída e proposta, de forma articulada, com o setor museal brasileiro e tem como propósito mobilizar os museus de todo o país, a partir de um esforço de convergência de suas programações em torno de um mesmo tema.

Em Belém, o Palacete Bolonha e o Museu de Arte de Belém (Mabe) contribuem para a Semana de Museus, por meio de uma programação que ocorreu no Palacete Bolonha, em Nazaré.

Para encerrar a semana de programações oferecidas pelo Museu Casa Francisco Bolonha e o Museu de Arte de Belém, neste sábado, 21, ocorreu a Rota dos Palacetes, idealizada pelos servidores da Fundação Cultural de Belém com o objetivo de promover educação patrimonial. A rota iniciou no Palacete Mac Dowell, localizado na avenida Governador Magalhães Barata, e percorreu os principais palacetes do bairro de Nazaré.

A rota finalizou no Memorial dos Povos, onde os participantes puderam visitar o Palacete Bolonha e desfrutar uma feira cultural, idealizada para o evento.

Os idealizadores ficaram muito felizes com a grande participação do público no evento. Para Raquel Ferreira, educadora da Casa Museu Francisco Bolonha, é fundamental que a população conheça o patrimônio da cidade.

“A Rota é um projeto idealizado pela equipe técnica do Museu Casa Francisco Bolonha e visa prover a divulgação dos palacetes que compõem o bairro de Nazaré. É um projeto que busca apresentar para a população informações históricas e arquitetônicas a respeito desse patrimônio, que é um símbolo da história da nossa cidade. Nosso principal propósito enquanto museu é promover a educação patrimonial” ressalta Raquel Ferreira.

Rota de encantamentos

Com grande adesão do público, a rota dos palacetes foi considerada um presente para população que tem sede de conhecimento a respeito da própria cidade.

Para a estudante de direito Julieta Lins, esse tipo de programação é um verdadeiro presente. “Estou encantada. Não sabia que a cidade possuía tantos palacetes belos e com uma história tão interessante. O palacete Bolonha é belíssimo! Estou emocionada. Por favor, façam sempre”, comentou a estudante bastante emocionada.

No Memorial dos Povos, a programação encerrou com uma apresentação da Banda Sinfônica da Fundação Carlos Gomes. O presidente da Fumbel, Michel Pinho, se emocionou com o entusiasmo do público com o evento.

“É muito bonito ver isso. Ver uma programação em uma manhã de sábado com tantas pessoas, tantas famílias, preocupadas com a história e o patrimônio da cidade. É muito bonito de se ver” enfatizou Pinho.

Produção artesanal

A feira cultural ocorreu no pátio do Memorial dos Povos e contou com a venda de artigos de produtores e artistas. Três alunas de cursos do Donas de Si, do bairro do Bengui e do distrito de Icoaraci, participaram da programação vendendo lanches em barracas, no Memorial dos Povos.

“Foi bom ter participado. Foi um evento que misturou gastronomia, música e turismo. As pessoas que vieram participar dos passeios nos palacetes e museus, gostaram muito”, disse Soraia Oliva, 32 anos.

Texto:v Juliana Miranda

Fonte: Agência Belém/Foto: Ascom