Rotam faz buscas por homem que entrou em rede de esgoto para fugir de seguranças de shopping em Belém

Policiais do Batalhão de Rondas Ostensivas Táticas Motorizadas (Rotam) continuavam as buscas pelo homem que se jogou no canal da av. Visconde de Souza, a Doca, em Belém, na noite desta quarta

Ele se jogou no canal, após ter sido identificado pelos seguranças de um shopping localizado na avenida, segundo a Polícia Militar. Até então, o homem ainda não foi encontrado. E há perigo de afogamento, já que a galeria pode encher de água, segundo testemunhas.

A assessoria do Boulevard Shopping diz que nada foi furtado no estabelecimento.

No entanto, a PM diz que dias atrás um casal tentou cometer furto em uma loja de departamento dentro do shopping, e foram reconhecidos nesta quarta pela equipe de segurança, até que a corporação foi acionada.

Ainda segundo a PM, a mulher foi detida pelos seguranças e depois liberada. Já o homem escapou.

Antes da chegada da Rotam, policiais militar do 2º Batalhão cercaram o local para tentar localizar e prender o homem.

Fonte: G1 PA