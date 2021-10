Rotas de ônibus serão alteradas para feriado do Dia de Finados

A Superintendência de Mobilidade Urbana de Belém (Semob) informa que, na próxima terça-feira, 2 de novembro, vai desviar o itinerário das linhas de ônibus que operam nos trechos de vias interditados nos cemitérios de São Jorge, no bairro da Marambaia, e Santa Isabel, no bairro do Guamá. A operação, organizada em decorrência do Dia de Finados, tem previsão de início às 6h e término às 17h.

Confira as mudanças – Para os que desejam visitar o cemitério São Jorge, a Diretoria de Transporte da SeMOB determinou que os ônibus que fazem as linhas Sacramenta-Nazaré e Médici-Presidente Vargas, que trafegam no sentido bairro/centro, seguirão pela rua da Mata, avenida Paragominas, travessa Cafezal, avenida Santarém, travessa Marapanim, rua Rodolfo Chermont, a destino.

Já para os que se destinam para a necrópole de Santa Isabel, as linhas que trafegam pela avenida José Bonifácio, travessa Castelo Branco e rua dos Caripunas, serão desviadas da seguinte forma: travessa Castelo Branco, rua Silva Castro, avenida José Bonifácio, a destino.

Da mesma forma, as linhas que operam nas avenidas Bernardo Sayão e José Bonifácio também serão desviadas. São elas: avenida Bernardo Sayão, avenida José Bonifácio, rua Paes e Souza, rua Barão de Mamoré, avenida Conselheiro Furtado e avenida José Bonifácio, a destino.

As linhas que trafegam via rua Barão de Igarapé Miri e avenida José Bonifácio, nos sentidos bairro/centro, assim como a UFPA-Satélite, farão o itinerário pela rua Barão de Igarapé Miri, avenida José Bonifácio, rua Paes e Souza, rua Barão de Mamoré, avenida Conselheiro Furtado e avenida José Bonifácio, a destino.

A linha Guamá-Ver-o-Peso, no sentido bairro/centro, seguirá pela rua Barão de Igarapé Miri, avenida José Bonifácio, rua Paes e Souza, rua Barão de Mamoré, avenida Conselheiro Furtado e avenida José Bonifácio, a destino.

O trajeto das linhas Guamá-Presidente Vargas e Guamá-Montepio serão direcionados desta maneira: seguindo no sentido bairro/centro, seguirão pela rua Barão de Igarapé Miri, avenida José Bonifácio, rua Paes e Souza, rua Barão de Mamoré e rua dos Mundurucus, a destino. Já as que seguem no sentido centro/bairro, acessam a travessa Guerra Passos, avenida Conselheiro Furtado, travessa Castelo Branco, rua Silva Castro e avenida José Bonifácio, a destino.

Fonte Belem