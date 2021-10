‘Round 6’: Netflix vai reeditar série para remover cenas com número de telefone real

A Netflix e a Siren Pictures, produtora de ‘Round 6‘ (ou ‘Squid Game’), divulgaram um comunicado oficial informando que a série será reeditada para remover cenas onde um número de telefone real aparece em tela. Recentemente, jornais e sites noticiaram que a dona da linha (ou dono, pois vários veículos identificam o gênero do indivíduo de forma diferente) revelou que recebeu mais de 4 mil ligações por dia, fora as milhares mensagens de texto.

A declaração oficial da plataforma de streaming vem após a pessoa proprietária do número reclamar publicamente. “Junto à equipe de produção de ‘Round 6’, estamos trabalhando para resolver definitivamente este problema com várias medidas, incluindo a edição de cenas em que o número de telefone aparece”, afirma a nota à imprensa.

No seriado, o protagonista Seong Gi-hun (Lee Jung-jae), um homem falido que precisa desesperadamente de renda para pagar as dívidas, recebe o convite para participar de um jogo misterioso por dinheiro. Logo no primeiro capítulo, ele recebe um cartão bege com três formas geométricas de um personagem mais misterioso ainda, que conta com um número de telefone. Tudo o que ele precisa fazer para concorrer à grana, então, é fazer uma ligação.

Acontece que o número exibido em ‘Round 6’ não é fictício – o que causou grande transtorno para uma comerciante sul-coreana na vida real. Inicialmente, o portal de notícias local Koreaboo veiculou que a dona da linha telefônica estava recebendo cerca de 4 mil ligações de curiosos o dia inteiro.

“Depois que ‘Round 6’ estreou, tenho recebido ligações e mensagens sem parar 24 horas por dia, ao ponto de que está difícil seguir o cotidiano. Esse é um número que venho usando há mais de 10 anos, então, estou muito surpresa. Tive que apagar mais de 4 mil números do meu telefone e chegou ao ponto de que as pessoas estão entrando em contato sem se importar se é dia ou noite por causa da curiosidade, então a bateria do meu celular não aguenta e o desliga”, afirmou a mulher.

Dias após as primeiras declarações – e a ascensão da série no cenário mundial, a vítima afirmou em nova entrevista ter sido procurada pela Netflix, que ofereceu uma compensação de 1 milhão de wons (cerca de R$ 4.500 na cotação atual). No entanto, o serviço de streaming aconselhou que ela mudasse de número, visto que “não podiam fazer nada”.

“Não podemos fazer nada porque o número de telefone já foi divulgado e não foi algo que fizemos de propósito. Honestamente, achamos que a única opção para você é mudar de número”, disse um porta-voz da plataforma à mulher.

A resposta “direta e reta” da produção e a baixa quantia oferecida como compensação gerou revolta por parte dos espectadores sul-coreanos, que utilizara as redes sociais para protestar contra a atitude. Alguns, inclusive, apontaram que a Netflix foi “mal-educada” a não fornecer mais alternativas para a dona do telefone exibido na série e declarar que “não poderiam fazer nada”.

Após a repercussão mundial do caso, a Netflix e a Siren Pictures pediram desculpas por todo o incômodo causado e declararam que não incluíram o número na série “propositalmente”, pois não sabiam que a sequência de números mostrada em tela alcançaria uma linha real.

Em resposta ao relato, um candidato presidencial da Coreia do Sul se ofereceu para comprar o número de telefone. Huh Kyung-young, do Partido Nacional Revolucionário, comentou estar disposto a gastar US$ 85 mil para adquirir os dígitos do proprietário. Porém, não se sabe se a proposta foi aceita.

Desde o lançamento, ‘Round 6’ cativou o público em todo o mundo com a abordagem mortal de jogos infantis simples. Ted Sarandos, o CEO da Netflix, afirmou que o programa esta a caminho de se tornar “o maior na história da plataforma de streaming” e, desde então, atingiu o primeiro lugar no ranking de “mais assistidos” em todo o mundo. O sucesso gerou clamor por uma sequência, embora o criador Hwang Dong-hyuk tenha declarado que não está totalmente pronto para outra temporada.

Vale ressaltar que todos os nove episódios de ‘Round 6’ podem ser vistos na Netflix. A produção foi aclamada pela crítica e chegou a registrar 100% de aprovação no site Rotten Tomatoes. Atualmente, segue com 94%.

Fontes: The Verge e The Hollywood Reporter