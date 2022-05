RP2 leva sonoridade e tradição em turnê no Marajó

Banda RP2 realiza diversos eventos em turnê especial no arquipélago da Ilha do Marajó, no Pará, onde vai se apresentar em bares e restaurantes turísticos ao longo da transição de réveillon, na virada de 2021 para 2022. Com uma pegada musical contagiante e animada, a banda foi escolhida como uma referência para celebrar esta data tão especial para todos os turistas e moradores da região.

“É um prazer enorme poder estar presente nessa data tão especial para todo mundo, essa virada de ano vai representar uma carga enorme de superação e de vitórias pra todo mundo, a pandemia mais controlada e a nossa vida mais próxima da normalidade, esperamos que o ano de 2022 seja de muitas vitórias para todos nós”, deseja Fábio, a voz da banda RP2.

Com uma sonoridade diferenciada, a banda RP2 possui uma pegada musical bem eclética, que se casa muito bem com a mega estrutura avançada que eles levam a cada show com direito a som, iluminação, transporte e muitos outros itens que fazem da festa uma experiência inesquecível.

“Quando somos contratados para tocar em um evento, sempre é um momento marcante e único na vida das pessoas, é um casamento, uma formatura, um aniversário, dentre outros eventos, então precisamos fazer jus ao porte da festa e eternizar esse momento único na vida dessas pessoas”, ressalta Fábio.

Ao som de diversos ritmos como o pop rock, reggae, brega, forró universitário, bolero, funk, carimbó, dentre outros, a banda reverbera uma imagem sem preconceitos musicais onde ressalta que a importância maior é a diversão e a qualidade musical em palco. Formada por Fábio Reis na Voz e Violão, a RP2 atualmente viaja pelos quatro cantos do Pará realizando shows.

A RP2 possui ainda uma caminhada sólida dentro da sua produção autoral, pois ao longo de quase duas décadas de atuação na música, já lançou sucessos autorais que inclusive foram muito bem recebidas pelo público, chegando até mesmo a tocar em rádios locais.

“O nosso formato de apresentações sofreu algumas mudanças ao longo dos anos, mas conseguimos atingir o objetivo que era o de consolidar a RP2 como uma banda símbolo dentro do Pará, então houve um momento que o nosso foco era sim o de proporcionar músicas autorais, atualmente nossa pegada é outra, mas vamos voltar a produzir sem dúvidas, nos renovando sempre. Ano novo, vida nova né!”, ressalta Fábio, cantor da banda ao mencionar o show da virada no Marajó.

Foto: Carol Marques