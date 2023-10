RS: Filhos são indiciados por abandonarem pai em calçada

Na última quarta-feira (4), a Polícia Civil indiciou os dois filhos e a nora de um idoso de 75 anos, que foi abandonado em frente a uma residência em Montenegro (RS). O caso aconteceu em agosto e foi registrado por câmeras de segurança. As informações são do G1.

O delegado André Roese explicou que os filhos e a nora do homem foram indiciados com base nos termos dos artigos 98 e 99 do Estatuto do Idoso. A vítima do abandono tem problema de locomoção.

– A investigação revelou um jogo de “empurra-empurra” entre os filhos e uma nora quanto às responsabilidades no cuidado do idoso. Nenhum deles confiava que o outro cumpriria sua parte nos custos que excediam o valor do benefício previdenciário do idoso – disse o delegado.

Ele contou ainda que um mês antes do abandono, o idoso tinha sido deixado em um hospital da cidade. Um dos filhos teria viajado com a família enquanto o pai estava internado, a fim de tentar forçar o irmão a assumir os cuidados do pai.

– Casos como esses devem ser punidos rigorosamente, pois, embora os conflitos possam explicar, não justificam as condições vexatórias impostas a um idoso, especialmente quando os próprios relatos dos filhos indicam que ele sempre foi um bom pai – comentou Roese.

