Rua dos Mundurucus é parcialmente liberada, após ser interditada por causa de desabamento em prédio

A Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (Semob) informa que a Rua dos Mundurucus foi liberada parcialmente. Agora, o trânsito no local está fluindo em duas faixas.

A via foi bloqueada na tarde deste sábado, 13, devido ao desabamento das sacadas de um prédio, ocorrido no trecho da Rua dos Mundurucus, próximo à travessa Quintino Bocaiúva.

A calçada do prédio, a ciclofaixa e a primeira faixa de trânsito da via ainda estão interditadas e sendo monitoradas pela equipe de trânsito da Semob, para garantir a fluidez e a segurança viária.

Sacadas desabam

No início da tarde deste sábado, 13, várias sacadas do edifício Cristo Rei, na rua dos Mundurucus, desabaram de forma sequencial. A Prefeitura de Belém está atuando na área com diversos órgãos municipais na vistoria do prédio e na orientação do trânsito.

Engenheiros da Defesa Civil de Belém e da Secretaria Municipal de Urbanismo (Seurb) estiveram no local, onde 13 sacadas desabaram, ao mesmo tempo, de acordo com o Corpo de Bombeiros do Pará.

Os órgãos municipais, juntamente com o Corpo de Bombeiros, realizaram uma vistoria preliminar no prédio para detectar se a estrutura foi comprometida.

Todo o edifício foi evacuado e interditado preventivamente, por questões de segurança, até uma vistoria mais detalhada. Segundo o Corpo de Bombeiros, não houve vítimas, apenas danos materiais.

Texto: Lírio Moraes

Fonte: Agência Belém/Foto: Joyce Ferreira/Ag Belém