Ruas de Alter do Chão recebem serviços de terraplenagem para garantir trafegabilidade

Visando melhorar a mobilidade e trafegabilidade dos moradores e estudantes, a Vila Balneária de Alter do Chão está recebendo no momento serviços emergenciais e preventivos de terraplenagem nas principais ruas. A ação está sendo realizada pela Prefeitura de Santarém, por meio das Secretarias Municipais de Agricultura e Pesca (Semap) e Urbanismo e Serviços Públicos (Semurb) em parceria com o Distrito.

De acordo com o prefeito Nélio Aguiar, o trabalho de recuperação das ruas da Vila, que estavam intrafegáveis, faz parte de uma série de outras ações desenvolvidas pela Prefeitura na zona rural.

“Temos trabalhado em todas as áreas do município, levando serviços de infraestrutura com qualidade, com a meta de proporcionar a melhoria e o bem-estar para todos os moradores. Esse trabalho de melhoria, com terraplenagem, é essencial aos moradores de Alter do Chão que moram nos bairros periféricos e, que, ainda não possuem pavimentação asfáltica”, ressalta o prefeito.

Os moradores e as lideranças da Vila comemoram a chegada dos serviços.

“Queremos agradecer o empenho do prefeito Nélio com a nossa Vila por trazer grandes empreendimentos e serviços de infraestrutura. Esse trabalho de recuperação de ruas, que está sendo feito em parceria, é muito importante para nós, pois garante a trafegabilidade local”, relatou o coordenador de limpeza da Vila, Waldir Baía.

Segundo o secretário da Semap, Bruno Costa, o município tem mantido equipes de trabalho permanentes de terraplenagem na zona rural, realizando serviços emergências nos pontos mais críticos, visando garantir segurança e melhores condições aos produtores, moradores e alunos que utilizam as estradas diariamente.

“É mais um investimento da gestão do nosso prefeito prefeito Nélio, no Distrito de Alter do Chão. Em virtude das chuvas intensas, estamos operando com um cronograma específico, reforçando o compromisso de resolver os transtornos, que são inevitáveis nesse período. Apesar das dificuldades, temos avançado na realização de ações de infraestrutura nas comunidades rurais, levando maior estrutura para a população loca”, disse Costa.

Até o momento oito ruas da Vila já receberam os serviços de manutenção. Os trabalhos se estenderão até a próxima semana.

Imagens: Agência Santarém