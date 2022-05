Ruas dos bairros da Condor e Jurunas, em Belém, ficam sem água até 12h de quinta-feira, 26

Ruas dos bairros da Condor e Jurunas, em Belém, ficam sem água das 22h desta quarta-feira (25) às 12h desta quinta-feira (26). A interrupção do fornecimento ocorre para a realização de obras da Cosanpa.

A Companhia informa que não será necessário interromper o abastecimento no bairro inteiro, pois o trecho onde será realizada esta etapa já foi dividido em Distritos de Medição e Controle (DMC) na etapa de setorização. Com isso, quando houver vazamento, por exemplo, será possível interromper o abastecimento apenas na área corresponde ao DMC da rede danificada, sem interferir no fornecimento de água para outras áreas.

A rede antiga e seus ramais estão sendo completamente desativados, incluindo os clandestinos, que serão retirados.

A substituição das redes de abastecimento de água faz parte do Projeto de Controle e Redução de Perdas da Cosanpa, que busca diminuir o desperdício, melhorar a qualidade do serviço prestado à população e garantir a regularidade no abastecimento e pressão da água que chega às casas dos usuários.

Das 22h desta quarta-feira (25) às 12h desta quinta-feira (26) será necessário interromper o abastecimento, nas seguintes ruas:

Av. Bernardo Sayão entre Trav. Quintino Bocaiúva e Av. Roberto Camelier

Trav. Honório José dos Santos entre Trav. Quintino Bocaiúva e Av. Bernardo Sayão

Av. Roberto Camelier entre Av. Bernardo Sayão e Trav. Quintino Bocaiúva

Rua do Condomínio entre Av. Bernardo Sayão e Av. Roberto Camelier

Passagem Santa Terezinha entre Av. Bernardo Sayão e Av. Roberto Camelier

Pass. Iracema entre Trav. Quintino Bocaiúva e Av. Roberto Camelier.

