Ruas dos bairros da Pratinha e Marco recebem obras de recuperação asfáltica

“Aqui a gente vinha sofrendo há muito com a falta do olhar do poder público,a gente não sabia o que era asfalto na rua. Vivíamos literalmente esquecidos, mas agora com a chegada das obras o sentimento é de felicidade e agradecimento meu e acredito também que de todos os meus vizinhos”, declara a autônoma Silvia Carlota, moradora da Rua da Pratinha, localizada no bairro de mesmo nome, em Belém.

Nesta segunda-feira, 27, a Rua da Pratinha começou a ser contemplada, em toda sua extensão, com as obras de recuperação asfáltica da Prefeitura, começando pelo perímetro de acesso à rodovia Arthur Bernardes. A via não recebia nenhum tipo de reparos físicos há aproximadamente dez anos, como conta o mototaxista Raimundo Jessé Batista, que trabalha em um ponto de mototáxi na rua desde 2005. “Eu acho muito boa essa atitude da prefeitura de realizar essa obra aqui na Rua da Pratinha, pois estávamos precisando muito. Há mais de dez anos nós sofremos com esses buracos e alagamentos e graças a Deus a prefeitura chegou aqui para resolver isso”, diz Raimundo Jessé sobre a realidade da via no bairro da Pratinha.

Outro bairro beneficiado com as obras de recuperação de vias da Prefeitura de Belém nesta segunda-feira, 27, foi o Marco. Entre as ruas que receberam reparos na malha asfáltica estão as Travessas da Estrela, Mauriti e Timbó, todas no perímetro entre as Avenidas Duque de Caxias e Almirante Barroso.

O analista de Tecnologia da Informação, Rafael Borges, que trabalha no perímetro da Travessa da Timbó beneficiado pelas obras de recuperação asfáltica, também falou sobre como era a realidade da via e do bairro anteriormente. “Eu acho que obras como essa são bem importantes para a cidade, pois as ruas estavam um pouco esburacadas. Eu percebia que nas outras gestões a pavimentação nas ruas era quase nula e eu espero, da atual gestão, que continue zelando pela cidade”, relata Rafael.

Belém Bem Cuidada – As obras de recuperação de vias fazem parte programa de governo Belém Bem Cuidada, que objetiva levar obras de saneamento básico para os bairros e distritos de Belém. As ações são de revitalização da iluminação pública, desobstrução de bueiros e canais, aumento dos pontos de arborização e paisagismo e recuperação de vias com uma melhor malha asfáltica nas vias da cidade. Essas obras são estratégicas para trazerem melhorias no cotidiano da população da capital paraense.

Texto: Fabricio Lopes