Ruivinha de Marte sofre acidente de carro em Manaus

A cantora e humorista Ruivinha de Marte sofreu um acidente de carro no último sábado (23) em Manaus (AM). Em suas redes sociais, ela compartilhou imagens e vídeos que mostram a frente do carro completamente destruída. A cantora e seu namorado passam bem e foram liberados para ir para casa, após realizarem alguns exames em um hospital local.

“Já cheguei do hospital, fiz exames. Eu bati esse lado [da cabeça, o direito] no airbag. Foi muito forte o impacto. Eu sei que o meu carro ficou uma bosta, amassou todo. Mas estamos com vida, eu e meu namorado. É isso que importa”, tranquilizou, embora se mostrasse abalada. A humorista não dividiu o que aconteceu, mas garantiu que as outras pessoas envolvidas também estão bem.

Mesmo feliz por não terem se machucado, a cantora disse que está muito triste pelo estrago no carro, conquistado com o dinheiro fruto do seu trabalho: “Eu chorei muito porque é meu carro. Apesar de estarmos bem, eu fiquei bem triste por causa disso. Quando a gente conquista nossas coisas é suado. A gente fica mal, mas Deus vai me ajudar a recuperar.”

“Eu só lembro que na hora do impacto eu fiquei surda. Eu não tava acreditando no que tava acontecendo, minha pressão baixou, meu braço ficou formigando, bati meu joelho também. Mas eu vou ficar bem. Fiz exame, fiz tomografia, pra ver se tinha acontecido alguma coisa na cabeça, mas tá tudo certo” contou, entre lágrimas.

A cantora ainda fez um outro desabafo, dizendo que muitas pessoas não gostam dela em Manaus e foram provocá-la sobre o acidente. “Tem muitas pessoas que não gostam de mim aqui em Manaus e ninguém é obrigado a gostar, mas respeitar, sim! Vieram no meu direct, comentar besteira. Dizer ‘bem-feito’ que isso aconteceu comigo”, relatou.

Ainda assim, ela reafirma que vai seguir com o seu objetivo, que é propagar Manaus pro resto do Brasil. “Eu vou continuar levando Manaus, Amazonas, pra fora, pro norte, foda-se”, prometeu.

Fonte: Portal Debate, com O Liberal