Rússia acusa Ocidente de incitar “russofobia” e “extremismo”

A ministra das Relações Exteriores da Rússia, Maria Zakharova, acusou o Ocidente, os Estados Unidos e a mídia de promoverem uma campanha de “russofobia” e incitar ideais extremistas e nazistas. As falas ocorreram durante discurso nesta quarta-feira (9).

– Há uma campanha internacional de russofobia que têm sido empreendida a nós, com resultados bastante negativos. Anteontem, um caminhão atingiu a embaixada na Rússia na Irlanda, e vimos sinais anti-Rússia em Paris e outras cidades. – assinalou.

Para Zakharova, há uma “atmosfera de psicose” e uma “histeria artificialmente criada” pela mídia que pode resultar em nacionalismo radical.

– Essa histeria artificialmente criada na mídia tem efeito nas pessoas. Os civis vão sofrer, porque esse vírus do nacionalismo, do nazismo e do extremismo é muito fácil de ser abordado – declarou.

Ela afirmou ainda que há casos de russos sendo “expulsos de transportes”, “atingidos por pedras” e “impedidos de entrar em restaurantes”.

– A russofobia que tem sido divulgada em todo o mundo vai contra qualquer herança e contra qualquer humanismo e cria apenas um ambiente destrutivo, com consequências muito difíceis de serem previstas.



Fonte: Pleno News