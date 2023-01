Rússia anuncia cessar-fogo durante o Natal da Igreja Ordoxa

A Rússia anunciou nesta quinta-feira, 05, que pretende adotar um cessar-fogo na Ucrânia durante o Natal ortodoxo, tipicamente comemorado nos dias 6 e 7 de janeiro. Moscou pediu que o governo de Kiev adotasse a mesma medida.

A Ucrânia, por sua vez, rejeitou a oferta do presidente russo, Vladimir Putin, dizendo que não vai haver trégua até que Moscou retire suas forças invasoras de territórios ocupados.

As tropas russas devem parar seus ataques por 36 horas a partir das 12h de 6 de janeiro.

Muitos cristãos ortodoxos, incluindo os que vivem na Rússia e na Ucrânia, comemoram o Natal nos dias 6 e 7 de janeiro.

EXPLICAÇÃO

A Igreja Ortodoxa é um grupo dentro do cristianismo que possui muitas doutrinas, fé e ritos em comum com as outras duas denominações cristãs mais numerosas (católicos e protestantes). Essa vertente cristã tem diversas subdivisões com lideranças distintas, que, em alguns casos, se reconhecem mutuamente e, em outros, não.

Ao todo, essa igreja tem cerca de 300 milhões de membros, e foi criada durante o chamado “cisma do Ocidente e do Oriente”, no século XI, que também foi influenciado por diferenças teológicas e doutrinárias.

Ela é encontrada principalmente nos países da Europa Oriental, como Rússia e Grécia, além da Turquia e de alguns países da África e América.

DIFERENÇA DE DATA

A maioria dos ortodoxos comemora o Natal em 7 de janeiro, em vez de 25 de dezembro, que é a data em que os cristãos ocidentais celebram o Natal. A razão para essa diferença é que há dois diferentes calendários envolvidos na determinação da festividade.

Após o fim da 1ª guerra, muitos países predominantemente ortodoxos ficaram sob a influência de outros que já utilizavam ou adotaram o calendário gregoriano. A Igreja Ortodoxa, no entanto, decidiu continuar usando o calendário juliano para suas datas eclesiásticas.

Atualmente, cada dia do calendário juliano ocorre 13 dias após o dia correspondente no calendário gregoriano. Embora a Igreja Ortodoxa Russa ainda use o calendário juliano, o governo russo usa o calendário gregoriano assim como o resto do mundo, portanto, para fins seculares, o nosso 7 de janeiro é também 7 de janeiro na Rússia.

A partir de 2100, a diferença aumentará de 13 dias para 14 dias, pois o calendário juliano vai adicionar um dia a seu ano porque contabiliza os anos bissextos de forma diferente do nosso calendário. Então o Natal ortodoxo cairá em 8 de janeiro em vez de 7 de janeiro. (Da Redação de A PROVÍNCIA DO PARÁ com Ronabar, Agência Brasil e G1)

Imagem: Agência Brasil/Sputnik