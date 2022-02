Rússia anuncia nova retirada militar da região da Crimeia

A Rússia anunciou nesta sexta-feira (18) que começou a fazer a retirada de mais tanques da região da fronteira ucraniana e de aviões bombardeiros da península da Crimeia, área que era ucraniana até 2014, mas que foi anexada pelos russos.

– Outro trem militar com soldados e material que pertence a unidades de tanques do exército do distrito militar do oeste retornou para suas bases permanentes – afirmou o ministério da Defesa russo em um comunicado.

Um porta-voz da frota russa, que foi citado pela agência de notícias Interfax, anunciou que 10 bombardeiros Su-24 estacionados na Crimeia deixaram a península e seguiram para bases na Rússia, como parte de um exercício militar.

O governo dos Estados Unidos afirma que a Rússia mobilizou mais de 100 mil soldados nas proximidades da fronteira com a Ucrânia, o que provoca o temor de uma invasão ao país. Entretanto, o governo russo nega qualquer projeto neste sentido e, desde terça-feira (15), anunciou uma série de retiradas de suas tropas, com a apresentação de imagens de trens repletos de material militar.

Fonte: Pleno News

Foto: EFE/EPA/Russian Defence Ministry