Rússia considera moeda comum do Brics inviável no curto prazo

A Rússia descartou a criação de uma moeda única do Brics (Brasil, China, Índia, Rússia e África do Sul) neste momento. O porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov, disse que “isso dificilmente poderá ser implementado no curto prazo”. As informações são do Estadão.

– Muitos países estão trilhando o caminho de usar moedas nacionais em acordos. Certamente, há discussões em andamento sobre a possibilidade e viabilidade de introduzir determinados processos de integração. […] Isso dificilmente poderá ser implementado no curto prazo – falou Peskov.

A proposta é defendida pelo presidente do Brasil, Lula, que insiste na redução da dependência do dólar em transações comerciais.

Apesar de, por enquanto, descartar a criação da moeda única, Peskov disse que “as discussões a esse respeito definitivamente vão continuar”.

