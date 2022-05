Rússia fará desfile com armas de possível Terceira Guerra Mundial

O governo russo está preparando um desfile militar, que será realizado na próxima segunda-feira (9) em função do Dia da Vitória, que celebra a derrota dos nazistas na Segunda Guerra Mundial. As informações são do Metrópoles.

O desfile acontecerá na praça Vermelha, em Moscou, e contará com 131 unidades de armas modernas e equipamentos militares, 77 aviões e helicópteros. Também está prevista a presença do presidente da Rússia, Vladimir Putin.

No desfile, será exposto pela primeira vez, desde 2010, o chamado “avião do juízo final”. O modelo é uma versão modificada do Iliuchin Il-80, que foi feito para servir de centro de comando e controle em caso de guerra nuclear.

A Rússia também deverá apresentar seus mísseis intercontinentais para intervenções nucleares, como o Sarmat e o Iars, que são armas de destruição em massa para uma Terceira Guerra Mundial.

Fonte; Pleno News/Foto: EFE/EPA/SERGEI GUNEYEV