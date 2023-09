Rússia: governo expulsa diplomatas dos EUA por ‘atividades ilegais’

O governo da Rússia anunciou a expulsão de dois diplomatas estadunidenses do país. O comunicado feito nesta quinta-feira (14) informa que os profissionais estariam trabalhando com um cidadão russo que é suspeito de colaborar com um Estado estrangeiro.

O comunicado foi dado pelo Ministério das Relações Exteriores da Rússia. O documento explica que informou a enviada dos Estados Unidos, Lynne Tracy, que o primeiro secretário da embaixada, Jeffrey Sillin, e o segundo secretário, David Bernstein, deveriam deixar o país num período de sete dias.

O Ministério disse: “As pessoas citadas realizaram atividades ilegais, mantendo contato com o cidadão russo R. Shonov, acusado de ‘cooperação confidencial’ com um Estado estrangeiro”.

Segundo o governo russo, Robert Shonov é um cidadão russo, e foi funcionário do Consulado Geral dos EUA em Vladivostok, região leste da Rússia. Ele teria trabalhado no Consulado durante cerca de 25 anos, até o ano de 2021, quando o governo ordenou a dissipação da equipe local para uma missão norte-americana.

Os Estados Unidos já havia acusado Moscou de tentativa de intimidação e assedio aos funcionários norte-americanos em agosto deste ano. As acusações vieram após a mídia estatal russa (TASS) informar que Shonov estaria supostamente coletando informações acerca da guerra contra a Ucrânia , para entregar para Washington.

Segundo a imprensa russa, o FBS (serviço de segurança do país) teria afirmado que o ex-funcionário do Consulado transmitiu as informações para os funcionários da embaixada norte-americana. Seriam dados acerca da campanha de recrutamento da Rússia, e como isso estava afetando o descontentamento político perante as eleições presidenciais de 2024 no país .

Segundo a FBS, eles pretendem interrogar os funcionários norte-americanos, Shonov está preso desde maio deste ano. O Ministério de Relações Exteriores informou que Shonov teria sido pago para realizar os trabalhos, e que essas tarefas teriam como objetivo prejudicar a segurança nacional da Rússia. Além disso, eles afirmam que quaisquer interferências que a embaixada norte-americana tente nos assuntos internos, serão reprimidas.

Fonte: IG/Foto: Kremlin