Rússia invadindo a Ucrânia tem impacto limitado na fabricação de chips

A grande notícia do mundo desta quarta-feira (24) para esta quinta-feira (25) é a invasão da Rússia à Ucrânia, na escalada do conflito entre os dois países do leste europeu. Além dos prejuízos humanos e econômicos, há ainda um mercado que mantém os olhos bem abertos quanto aos impactos que isso pode causa: a indústria de chips semicondutores.

Por enquanto, as grandes fabricantes de chips veem uma interrupção limitada da cadeia de suprimentos. Essa relativa tranquilidade se dá graças ao estoque de matérias-primas e compras diversificadas. Mas, isso é só momentaneamente. A longo prazo, a guerra entre Rússia e Ucrânia pode de fato trazer grande impacto ao setor.

Com a invasão da Rússia à Ucrânia por terra, ar e mar, a Europa enfrenta uma das maiores crises de segurança em décadas, atingindo ações de empresas de tecnologia que vendem e compram globalmente. O temor é um prolongamento da já existente escassez de chips semicondutores.

Fundamental para os lasers usados na fabricação de chips, o néon semicondutor é justamente 90% fornecido pela Ucrânia para os Estados Unidos. Já o gás, subproduto da siderurgia russa, também é purificado no país. Por sua vez, a Rússia é fonte de 35% do paládio usado nos EUA, metal responsável por sensores e memória.

Em entrevista anônima à agência internacional de notícias Reuters, um integrante da indústria japonesa de chips disse que, no momento, ainda não dá para sentir um impacto direto, mesmo com as companhias que fornecem os materiais para a fabricação dos semicondutores serem dos países envolvidos no conflito.

“A disponibilidade desses materiais já está apertada, então qualquer pressão adicional sobre a oferta pode aumentar os preços. Isso, por sua vez, pode levar a preços mais altos de chips”, emendou. Ele ainda enxerga as empresas bem mais preparadas do que nos últimos anos, por causa de outros conflitos.

Os EUA aconselhou a indústria de chips a diversificar os fornecedores, caso a Rússia retalie as sanções do país. Até agora, essas punições visam o gasoduto Nord Stream 2, da Rússia para o restante da Europa, e bancos do maior país do mundo.

