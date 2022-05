Rússia liberta Testemunha de Jeová presa há 5 anos

Após passar um total de 5 anos preso na Rússia por causa de sua fé, o dinamarquês Dennis Christensen foi libertado em 24 de maio de 2022. Ele foi preso em maio de 2017, quando a polícia invadiu uma reunião religiosa pacífica das Testemunhas de Jeová.

Dennis estava entre as primeiras Testemunhas de Jeová presas na Rússia após a decisão da Suprema Corte do país que proibiu as atividades desse grupo religioso em abril de 2017. Elas foram acusadas, sem nenhum fundamento, de praticarem atividades extremistas. Esse ataque à liberdade de religião tem resultado em diversas violações de direitos humanos durante os últimos cinco anos.

Infelizmente, as Testemunhas de Jeová continuam sendo perseguidas, torturadas e presas injustamente na Rússia. A liberdade de Dennis, porém, trouxe alegria e otimismo não só para sua esposa, Irina, mas também para as Testemunhas de Jeová e outras pessoas no mundo todo que valorizam a liberdade de crença e religião.

Veja outros detalhes sobre o que aconteceu com Dennis Christensen nesse vídeo disponível no site jw.org: Prisão de Dennis Christensen na Rússia | JW.ORG VÍdeos

Testemunhas de Jeová na Rússia, dados atualizados em 24/05/2022:

Presas: 91

91 Em prisão domiciliar: 23

23 Perseguidas/acusadas: 625

Fonte: Testemunhas de Jeová