Rússia multa dona do Tinder por violação da lei de dados

Nesta quinta-feira (28), as autoridades russas multaram o Match Group, empresa dona do aplicativo de namoro Tinder. A multa foi no valor de 2 milhões de rublos ou US$ 33.280, cerca de R$ 173,5 mil, na cotação atual.

Segundo a RIA News Agency, o motivo dessa penalidade foi uma suposta falha em armazenar dados de seus usuários dentro do território da Rússia. Essa não é a primeira ação contra o Match Group este ano. Recentemente, o Google processou a dona do Tinder.

Esta ação vem como resposta ao processo que o Match Group deu entrada em maio contra o Google. De acordo com o Match Group, o Google força os aplicativos a usar seu próprio sistema de pagamentos e, em seguida, recebe uma parte das assinaturas contratadas. Assim, de acordo com o Match Group, isto se configuraria como um monopólio do Google em apps de pagamento do Android.

As empresas chegaram a um acordo temporário ainda em maio, onde concordaram em como seguiriam suas operações durante o decorrer do processo judicial.

Por um lado, o Match Group diz que o Google se comprometeu a não banir ou bloquear seus aplicativos de namoro do Google Play por oferecer formas de pagamento alternativas. Já o Match, em vez de pagar as taxas do Google, colocaria US$ 40 milhões em uma conta como garantia até o resultado da ação ser determinado em juízo.

Mas agora o Google respondeu à alegação do Match Group com uma nova ação judicial, que se refere à reclamação original do Match como uma “tentativa cínica” de aproveitar a plataforma de distribuição do Google Play e outras ferramentas ao tentar evitar as taxas do Google. Segundo a ação do Google, o Match Group está enganando o tribunal ao dizer que o Google simplesmente fornece taxas de processamento de pagamento aos aplicativos distribuídos em sua plataforma.

