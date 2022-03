Rússia x Ucrânia: EUA e UE cogitam proibir importações de petróleo russo

Segundo o chefe da diplomacia americana, Anthony Blinken, as lideranças políticas dos Estados Unidos está “discutindo ativamente” com a Europa a possibilidade de proibir as importações russas de petróleo. A informação foi dada enquanto a Casa Branca sente a pressão de congressistas para adotar a medida em meio à invasão russa da Ucrânia.

“Estamos conversando com nossos parceiros e aliados europeus para que considerem, de forma coordenada, a ideia de proibir a importação de petróleo russo e, ao mesmo tempo, garantir que tenhamos oferta suficiente de petróleo nos mercados mundiais”, explicou Blinken em uma entrevista ao canal CNN.

Além disso, os senadores americanos (republicanos e democratas), apresentaram um projeto de lei para proibir essas importações. As discussões estão ocorrendo dentro do governo de Biden e junto com a indústria de petróleo e gás do país e o presidente afirmou que “não descarta nada”.

O senador democrata Joe Manchin, que faz parte do grupo de legisladores que apoiam um projeto de lei para impor a restrição, sugeriu que os EUA sigam sozinhos. “Acho que é basicamente tolice continuarmos comprando produtos e dando lucro e dando dinheiro a Putin para poder usar contra o povo ucraniano”,falou Manchin à NBC, enfatizando sobre o que ele disse de serem recursos inexplorados no setor de energia norte-americana.

Depois que a Rússia invadiu a Ucrânia, a Casa Branca colocou sanções às exportações de tecnologias para as refinarias russas e para o gasoduto Nord Stream 2, o qual não foi lançado. Só que até agora, não teve sucesso em atingir as exportações de petróleo e gás da Rússia.

O líder da maioria no Senado, Dick Durbin, o segundo democrata da Câmara, acrescentou seu nome ao projeto. “Um embargo pode estender o ganho recorde do petróleo na semana passada. O Vitol Group, maior trader independente de petróleo do mundo”, informou sobre o mercado de petróleo, o qual pode sofrer com interrupções nos fluxos russos e ainda à medida que produtores como a Líbia enfrentam problemas de abastecimento.

Em 2021, o petróleo da Rússia representou cerca de 3% de todos os embarques de petróleo que chegaram aos EUA, segundo os dados da Administração de Informações sobre Energia dos EUA. Já as importações norte-americanas de petróleo russo nesta ano caíram desde 2017, de acordo com a empresa de inteligência Kpler.

Por outro lado, a questão se agrava para a Europa, porque a Rússia fornece 40% do gás consumido em todo continente, enquanto para os Estados Unidos é o país responsável por 8% das importações de derivados de petróleo, (bruto ou refinado), de acordo com o especialista Andy Lipow, através dos dados da Agência Internacional de Energia em 2021.

