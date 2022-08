Sábado, 13, é marcado por intensa movimentação nos cemitérios públicos de Belém

A manhã deste sábado, 13, foi de grande movimentação em dois cemitérios públicos municipais de Belém, para a visitação em homenagem ao Dia dos Pais.

A Prefeitura de Belém montou um grande esquema nos cemitérios públicos para receber os visitantes. A Guarda Municipal está atuando com um efetivo de 340 agentes em 44 viaturas e 32 motos e rondas à pé pelos cemitérios.

Já a Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (Semob) mudou os itinerários de alguns ônibus que fazem a linha para o cemitério Santa Izabel, com o objetivo de dar mais fluidez ao tráfego de veículos.

Guamá – No maior cemitério da capital paraense, o Santa Izabel, localizado no bairro do Guamá, a visitação foi intensa durante a manhã de sábado. A expectativa é receber cerca de 20 mil pessoas no final de semana do Dia dos Pais, considerada a terceira data comemorativa que gera maior movimento no espaço.

“O Dia dos Pais é a terceira data comemorativa que recebemos mais visitantes, tanto no Santa Izabel, como no cemitério São Jorge, os dois cemitérios públicos de Belém”, explicou o diretor de Necrópoles da Secretaria Municipal de Urbanismo (Seurb), Lucas Farias.

O aposentado Adalberto Teixeira, de 76 anos, foi homenagear o sogro e escolheu antecipar a visitação para evitar grandes aglomerações no domingo.

“Estou visitando a sepultura do meu sogro, para fazer uma homenagem a ele. Resolvi vir hoje, eu e minha esposa, para evitar a grande quantidade de pessoas que devem vir no domingo”, comentou.

O cemitério Santa Izabel passou por uma limpeza geral para receber os visitantes, mais de 50 colaboradores atuaram na limpeza das alamedas e retiradas de lixo e entulho.

A servidora pública Nilza Romão, de 43 anos, elogiou a limpeza do local e a segurança. “Já é costume de família visitar o cemitério em datas comemorativas, como o Dia dos Pais. Hoje vi o espaço bem melhor, conservado, limpo, meu acesso aqui foi muito tranquilo e em segurança”, destacou.

Itinerário – A Semob determinou o desvio provisório dos itinerários das linhas de ônibus que trafegam no cruzamento da Trav. Castelo Branco com a rua dos Caripunas, porque ficará temporariamente interditado neste domingo, 14, das 7h às 16h.

As linhas que operam pelas avenidas Nazaré e Magalhães Barata, travessa Castelo Branco, rua dos Caripunas e avenida José Bonifácio seguirão pelas avenidas Nazaré e Magalhães Barata, travessa Castelo Branco, rua Silva Castro, avenida José Bonifácio, a destino.

Já as linhas que circulam pela rua Antônio Barreto, travessa Castelo Branco, rua dos Caripunas e avenida José Bonifácio seguirão pela rua Antônio Barreto, travessa Castelo Branco, rua Silva Castro, avenida José Bonifácio, a destino.

Marambaia – O cemitério São Jorge, no bairro da Marambaia, também recebeu um grande número de visitantes no dia que antecede a data em homenagem aos pais. A expectativa é que mais de 10 mil pessoas visitem o espaço durante o final de semana.

O promotor de vendas Eider Albuquerque, de 43 anos, vai à sepultura do pai todo ano. O vendedor conseguiu prestar sua homenagem tranquilamente. “O cemitério tá bem limpo, organizado. Vi que tem muitos guardas. A sepultura do meu pai está limpa e intacta”.

Tapanã – O cemitério do Tapanã, administrado pela Agência Distrital de Icoaraci (Adic), também se preparou para receber os visitantes. Mais de 7 mil pessoas são esperadas no espaço.

Serviço – Os cemitério públicos irão funcionar em horário especial no domingo dos pais. Os cemitérios do Tapanã, Santa Izabel e São Jorge vão abrir das 7h e só fecharão às 16h.

Texto: Victor Miranda

Fonte: Agência Belém/Foto: João Gomes