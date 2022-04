Sábado de Aleluia com pouco movimento e bom para aproveitar as praias de Belém

O Sábado de Aleluia, 16, teve movimentação tranquila na saída para as ilhas. O terminal de Mosqueiro/São Brás registrou pouca movimentação pela manhã. Os usuários se surpreenderam com tanta tranquilidade. Os ônibus saíam vagos em intervalos de 10 a 15 minutos.

A Prefeitura de Belém, por meio da Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (Semob), reforçou a frota operacional da linha até segunda-feira, 18, para garantir oferta de ônibus aos usuários do sistema, cuja demanda tende a aumentar, em função do feriado prolongado, na saída para a ilha.

Os agentes de transporte atuam na fiscalização da oferta e cumprimento dos horários, na chegada e saída, dos ônibus e organização do embarque, dentro da Operação Semana Santa da autarquia.

Sem filas – A dona de casa Lucia Gomes vai passar o final de semana na ilha. “Aqui está tudo muito tranquilo”. O aposentado Adelson Pinheiro também se surpreendeu. “Tem pouca gente. Esperava encontrar filas”.

“Por incrível que pareça, havia mais gente no sábado da semana passada se comparado a este sábado do feriadão”, comparou a assessora parlamentar Iara Santos.

A copeira Roseane Vale mora em Mosqueiro e aguardava para embarcar no ônibus para a casa dela. “Achei que iria encontrar uma fila imensa”, avaliou com surpresa. “A movimentação, com certeza deve ser no retorno, no odmingo”, comentou.

“Achava que iria ter muita gente aqui na parada”, pontuou surpreso o vigilante Joziene Nunes. Ele também mora em Mosqueiro, havia encerrado jornada de trabalho e estava indo para casa.

Travessia tranquila – Mesma tranquilidade foi registrada no trapiche de Icoaraci no embarque para Cotijuba. O navio Lady Liria saiu às 9h com a sua capacidade de locação completa. Porém, não se via fila grande na compra das passagens. Agentes de transporte da Semob faziam a fiscalização e orientavam a fila na bilheteria e no local do embarque.

A travessia Icoaraci/Outeiro estava bem movimentada no desembarque em Icoaraci. Porém, as lanchas saíam para Outeiro com lotação abaixo da capacidade.

A secretária Andréa Dias, a professora Ana Paula e as amigas maranhenses Thays Souza e Cleydianne Feitosa estavam radiantes na expectativa de conhecerem a ilha e as praias de Cotijuba. O grupo aguardava pela chegada dos outros amigos para embarcar no navio. “Ficamos surpresas com tanta tranquilidade, seja na bilheteria, na compra das passagens, seja no embarque” , disse Andrea Dias.

O trânsito na rua Siqueira Mendes, que dá acesso ao trapiche, também estava tranquilo, sem grande movimentação de desembarque dos veículos. Agentes de trânsito estavam no local para garantir a segurança no trânsito, com a orientação e fiscalização na faixa, garantindo a travessia segura de pedestres e ordenação do tráfego dos veículos.

Mosqueiro – O sábado de manhã foi de pouca movimentação nas praias de Mosqueiro, que estavam com poucos banhistas nas areias e na água. O trânsito nos acessos à orla estava muito tranquilo, com pouco movimento. Independente disso, os agentes fiscalizaram os principais corredores de acesso às praias.

O terminal Maracajá, localizado na ilha, registrou pouca movimentação. De lá saem os ônibus da linha Mosqueiro/São Brás. No local, os ônibus saíam vagos, a cada 15 minutos. Os agentes da Semob fiscalizaram o cumprimento dos horários dos ônibus.

Texto: Rosangela Gusmao

Fonte: Agência Belém/Foto: AScom/Semob