Sábado será realizado uma ação para alertar sobre os cuidados contra o câncer de mama no Shopping Bosque Grão Pará

Neste sábado (23), a fundação Santa Casa do Pará (FSCMP) vai realizar uma programação especial voltada ao mês Outubro Rosa, que tem como tema: “Câncer de mama vamos vencer essa luta”.

A programação vai acontecer das 10h as 18h no Shopping Bosque Grão Pará, no primeiro piso em frete á praça de alimentação. No evento terá estandes que vão abordar de forma educativa, diversos temas sobre a campanha, na qual tem como objetivo fortalecer cuidados contra a doença e principalmente alerta sobre a procura para fazer o diagnóstico o quanto antes.

Acompanhe a programação completa que acontece neste sábado:

1. Pergunte ao Nutri – Comer bem faz muito bem. Profissionais explicando receitas de alimentos que ajudam a prevenir o câncer e promovem mais bem-estar no dia a dia;

2. Nutrição Interativa – Perguntas sobre mitos e verdades sobre Alimentação X Doenças (Batalha de Tiktok);

3. Mulher em foco – Um ambiente para mostrar a importância do diagnóstico precoce do câncer de mama com apalpação através de técnicas simples, seguras e comprovadas.

4. Para ver o que não se vê – na prática, mostrar a importância de se fazer periodicamente a mamografia, exame mais preciso para detectar precocemente a doença;

5. Vamos conversar um pouco? – Espaço aberto para que as mulheres presentes possam dividir experiências que tiveram em sua vida quando tiveram que enfrentar doenças.

Música ao Vivo – 16h30 – Apresentação do Coral “Saúde e Vida Maria Helena Franco” da FSCMP.

Foto: draelisnogueira