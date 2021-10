Sabatina de Mendonça tem data prevista para ocorrer no Senado

Após cerca de três meses de espera, a sabatina de André Mendonça para assumir uma vaga no Supremo Tribunal Federal (STF) pode enfim acontecer. De acordo com a colunista Bela Megale, do jornal O Globo, o presidente da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), sinalizou ao presidente da Casa, Rodrigo Pacheco (DEM-MG), que uma data está próxima.

Ex-advogado-geral da União, Mendonça foi indicado em 12 julho pelo presidente Jair Bolsonaro para ocupar a vaga deixada pelo ministro Marco Aurélio de Mello no STF. Mas, desde então, seu nome não passou pelo primeiro passo para ingressar na Corte, já que Alcolumbre ainda não definiu a data do procedimento.

De acordo com o jornal, a sabatina deve ocorrer em algum dia entre os dias 18 a 22 de outubro.

Fonte: Pleno News