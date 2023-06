Sabino diz que recebeu garantia de assumir ministério em 7 dias

O deputado federal Celso Sabino (União Brasil-PA) relatou nesta terça-feira (13), em uma reunião da bancada do partido na Câmara, que o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, lhe garantiu que ele assumirá em até sete dias o Ministério do Turismo, no lugar da deputada federal Daniela Carneiro (União Brasil-RJ).

De acordo com o jornal O Estado de São Paulo, a promessa foi feita após o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ter recebido Daniela e seu marido, o prefeito de Belford Roxo, Waguinho Carneiro (Republicanos), para uma conversa no Planalto na manhã desta terça.

Segundo o Estadão, Lula combinou com Daniela que aguardaria um acordo com o União Brasil antes de o futuro da pasta ser oficializado. O marido de Daniela vinha pressionando, nos últimos dias, contra a perda do ministério e viajou a Brasília nesta terça para negociar a saída da esposa.

Ao encerrar a reunião com cerca de 50 deputados do União Brasil, o líder do partido, Elmar Nascimento (União Brasil-BA), afirmou que a troca no ministério seria feita no tempo de preferência do governo.

– Não vamos botar a faca no pescoço de ninguém. O governo sabe qual a maneira mais adequada [para a troca] – afirmou Elmar, que é próximo do presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL).

A equipe de Sabino trabalha com a perspectiva de o deputado assumir o Ministério do Turismo até o fim da próxima semana. A cobrança do partido pela pasta cresceu depois que os ministros responsáveis pela articulação política, Rui Costa (Casa Civil) e Padilha (Relações Institucionais), viraram motivo de insatisfação generalizada na base aliada do Congresso.

O União Brasil intensificou as cobranças pela entrega da pasta também porque Daniela e Waguinho estão de saída do partido. Elmar Nascimento diz ter obtido o reconhecimento do governo de que a bancada da sigla na Câmara não foi contemplada com ministérios na formação do governo.

*AE

Fonte: Pleno News/Foto: Câmara dos Deputados/Bruno Spada