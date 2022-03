Sabores exóticos de Cametá chegam com o “Almoço Gastronômico Cametaense”

As pessoas que admiram as comidas típicas regionais, os sabores exóticos, terão uma oportunidade excelente de saborear pratos diferentes da região do município de Cametá, o Baixo Tocantins, no próximo sábado, 2, no Espaço Náutico, na Avenida Bernardo Sayão, no bairro do Guamá, em Belém. Ali estarão reunidos sob a batuta o cheff Manoel Rodrigues, a também cheff Vanja Rodrigues e o cantor e músico Betinho Sousa, que proporcionará momentos inesquecíveis aos participantes do “Almoço Gastronômico Cametaense”.



Ao custo de apenas R$ 100,00, o cliente poderá saborear pratos como mapará assado com açaí, porco assado na brasa, prato selvagem de janquinho azeitado com legumes da região de Cametá, além do prato especial do cheff e sobremesas variadas. Trata-se de um cardápio inesquecível da culinária cametaense que agora chega a Belém para incrementar o sabor e a cultura paraoara na capital.

Maiores informações podem ser obtidas pelos fones (91) 98025-3661 e 98485-4416, mas se trata de um programa especial e imperdível.