Sabrina Sato lança reality show #CarnavaldaSabrina no GNT

Prepare o fôlego: vem aí uma nova temporada do #CarnavaldaSabrina. O reality vem cheio de novidades e promete mostrar ainda mais a intimidade e os desafios de uma das maiores celebridades do país, Sabrina Sato, durante o carnaval. E este ano faz sua estreia no GNT. O #CarnavaldaSabrina será dividido em quatro episódios, trazendo a correria, os melhores momentos, os bastidores da rainha de bateria da Vila Isabel, no Rio de Janeiro, e Gaviões da Fiel, em São Paulo e musa dos Camarotes N1 (RJ) e Bar Brahma (SP).

Além dos ensaios, provas de roupa, e todos os compromissos de Carnaval, o público acompanhará sua agenda (sem cortes) com as gravações dos programas Desapegue se for Capaz e Saia Justa. Até mesmo os problemas pessoais da apresentadora serão divulgados na produção.

Produção de Krisna para Sabrina SatoImagem cedida ao Metrópoles

Sabrina Sato lança reality #CarnavaldaSabrina no GNTDivulgação

“A nova temporada do #CarnavaldaSabrina está uma loucura. Acho que nunca esperamos tanto por um Carnaval, e o Reality traduz toda essa nossa correria. Ansiedade e emoção nesses dias frenéticos que antecedem os desfiles. Entre toda maratona do carnaval, vocês também vão acompanhar, sem filtro, todas as mudanças na minha vida pessoal e profissional que impactaram meus últimos dias. E pra ficar ainda mais maravilhoso, este ano faremos nossa estreia na programação do GNT. Não poderia estar mais feliz e realizada”, contou a apresentadora.

Em um dos últimos episódios da atração, o reality show mostrará a preparação para o consagrado Baile da Vogue, que fecha seu Carnaval com chave de ouro. O reality criado por Sabrina Sato será lançado nesta terça-feira (12/4), às 23h30, na grade do GNT e no seu Canal da Sabrina, no YouTube. A atração contará ainda com uma maratona de exibição dos quatro episódios no GNT, no sábado, dia 7 de maio, das 17h às 18h30.

Por: Leo Dias / Metrópoles