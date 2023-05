Sabrina Sato posta foto em família com Duda Nagle e a filha, Zoe

Sabrina Sato compartilhou, na manhã desta terça-feira (30), uma foto em família junto com o ex, Duda Nagle, e a filha deles, Zoe. No clique, os três aparecem alegres, dentro de um carro: Sabrina com Zoe no colo, sentada no banco de trás, e Duda, no banco da frente. A apresentadora e o ator anunciaram o fim do relacionamento em março deste ano.

“Bom dia”, escreveu Sabrina, acrescentando emojis de coração e de paz e amor, ao publicar a foto nos stories do Instagram. Antes, ela havia postado uma foto só com Zoe. Em seguida, mostrou que as duas estavam na compahia do ator.

Sabrina e Duda já deram várias demonstrações de que está tudo tranquilo entre eles após o término da relação de sete anos. A apresentadora, inclusive, comentou as fotos que o ator tirou na primeira aparição pública dele depois da separação: “Arrasou”, disse ela.

Duda, por sua vez, homenageou Sabrina no Dia das Mães. Ele postou, nos stories do Instagram, uma foto que tirou com a ex-mulher e a filha, Zoe, quando a menina, hoje com quatro anos, ainda era uma bebê. “Feliz dia das mães”, escreveu ele, e marcou o perfil de Sabrina na publicação.

