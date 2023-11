Sacola de calcinha esquecida gera alerta de bomba em aeroporto

Uma sacola com calcinhas esquecida no Aeroporto de Fortaleza, no Ceará, gerou um alerta de bomba no terminal no último sábado (25). O caso viralizou nas redes sociais nesta quarta-feira (29) após a postagem de um vídeo no qual a influenciadora Scarletth O’Hara, que protagonizou o ocorrido, relata o episódio.

Ao portal G1, a influencer relatou que estava no aeroporto para deixar o irmão dela que iria pegar um voo. No local, a mãe entregou a ela uma sacola com calcinhas para a neta. Scarletth deveria ter passado o pacote para o irmão, mas deixou com o marido, Rodrigo Silva. Ele, por sua vez, esqueceu os itens em uma mesa do terminal.

– Meu marido, distraído, largou a sacola pela praça de alimentação do aeroporto. Aí, na hora de ir embora, eu fui procurar, e cadê a sacola?! – disse.

Mulher e essa pobi que deixou um saco de calcinha na mesa do aeroporto de fortaleza e a segurança foi investigar achando que era uma bomba! pic.twitter.com/GIIQzurR6Z — Fortaleza Ordinária (@fortalordinaria) November 30, 2023

Ao encontrar a sacola, Scarletth disse que os seguranças já estavam ao redor do pacote e que eles disseram que ela não poderia encostar no item. Ainda de acordo com ela, mesmo após a conferência e a verificação de que não se tratava de uma bomba, as calcinhas foram levadas para o setor de achados e perdidos do terminal, e a mãe precisou ir buscá-la.

– Quando eu achei, os seguranças já estavam ao redor da sacola. Aí eu falei: “Moço, isso é um saco de calcinhas, é meu”. Mas ele respondeu que era protocolo, e que eu não podia encostar na sacola – lembrou.

A Fraport, que administra o Aeroporto de Fortaleza, disse que a verificação trata-se de um procedimento de segurança, previsto na legislação da ANAC, como forma de garantir a segurança dos passageiros e das pessoas que circulam pelo terminal.

– Não temos como afirmar o conteúdo dos objetos abandonados, por isso, para segurança de todos, eles são analisados e, uma vez não constatado risco, são liberados, o que foi feito – disse a nota.

Fonte: Pleno News/Foto: Reprodução/Twitter Fortaleza Ordinária