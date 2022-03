Safrinha do milho no planalto santareno não deve sentir efeito da escassez de fertilizantes

A maioria dos produtores rurais de Santarém, Belterra e Mojuí dos Campos não deve sentir no bolso o aumento dos fertilizantes provocado pela escassez de um dos mais importantes insumos da agricultura brasileira para a safrinha do milho que se segue à colheita de soja, já iniciada na semana passada.

É que a aquisição de fertilizantes já foi feita com antecedência ou negociada com o financiador no ato da assinatura do contrato para a venda da antecipada da safra. Isso ocorreu antes da guerra entre russos e ucranianos ser deflagrada.

Mas o temor é que, com o prolongamento da guerra e o aumento das sanções comerciais à Rússia, responsável por quase a metade dos fertilizantes importados pelo Brasil, sem que haja em tempo hábi, uma solução interna se houver desabastecimento do produto, venham a afetar a próxima safra de soja, cujo plantio deve começar, provavelmente, em novembro, dependendo da estação chuvosa.

Normalmente, os produtores começam a adquirir os insumos a partir de agosto, portanto, daqui a cinco meses.

A colheita de soja, este ano, foi antecipada em um mês porque o plantio começou um mês antes do previsto. Após a colheira da soja, há rotação de cultura. Na região do planalto santareno, os produtores plantam e colhem milho até o inicio do vazio sanitário da soja, que é o período contínuo, de no mínimo 90 dias, em que não pode plantar e nem manter vivas plantas desse grão sem qualquer fase de desenvolvimento na área determinada. O objetivo é reduzir ao máximo possível o inóculo da doença, minimizando os impactos negativos durante a safra seguinte.

No último dia 12, na Fazenda Koch, localizada na Comunidade Boa Esperança, PA-370 – Km 47, houve a abertura oficial da 4ª edição da Colheita da Soja do Baixo Amazonas( foto acima). A previsão de safra para 2022 é animadora, e a categoria comemora o aumento de 10% da produção em relação ao ano passado. A estimativa da colheita é de 3,3 toneladas por hectare, sendo 6.050.000 (Seis milhões e cinquenta mil sacos de soja). Atualmente, o oeste paraense tem 110 mil hectares de área plantada em três municípios: Santarém, Belterra e Mojuí dos Campos.

Presente ao evento, o secretário de Estado de Desenvolvimento Agropecuário e da Pesca (Sedap), Giovanni Queiroz, disse que atividade agrícola produtiva na região é uma vocação que deve ser fortalecida e apoiada por parte dos governos.

“Os resultados positivos nas lavouras, com crescimento de área plantada e de produção, refletem na economia do Estado. É mais emprego e renda no campo, mais tecnologia sendo implementada no setor e mais dinheiro circulando nos municípios. É muito importante a união dos governos para que possamos, além de fortalecer a produção, também garantir a verticalização da economia com a industrialização de produtos e agregar valor para a produção agrícola”, ponderou o secretário.

O secretário de Agricultura e Pesca de Santarém, Bruno Costa, esteve no ato representando o Prefeito, Nélio Aguiar. Na oportunidade parabenizou os produtores pela cerimônia e destacou que o evento fortalece ainda mais a cadeia agrícola em Santarém.

“A agricultura é um setor muito importante para Santarém. Reiteramos o nosso compromisso e parceria com os produtores rurais, no sentido de viabilizar a manutenção e melhoria de estradas e ramais para o escoamento da produção”, salientou Costa.

Mais um comprador de soja



Produtores do planalto santareno têm mais uma opção de venda da soja. Além da Cargill, que opera na região há cerca de 20 anos, a Bunge anunciou que passa a compra soja no mercado local através de um representação comercial.

Fonte: O Estado Net