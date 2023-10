Saia Justa do Papa

O Papa Francisco recebeu dois convites oficiais do Brasil para vir a Belém. O primeiro partiu de Lula da Silva, que convidou o Santo Padre a vir participar do Círio de Nossa Senhora de Nazaré neste ano. Francisco não respondeu nem assumiu compromisso. O Círio já está na última semana da festividade e ele não veio nem vem. O segundo, agora, mais recente, partiu do governador Helder Barbalho, que convidou o Sumo Pontífice a vir participar da COP 30, em 2025. Detalhe: é bem possível que Jorge Mario Bergoglio atenda ao paraense, até mesmo devido a importância do evento mundial que irá acontecer na capital paraense.