Saiba a importância do Dia Mundial de Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa

Nesta quarta-feira,15 de junho, é celebrado o Dia Mundial de Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa. A data foi instituída em 2006 pela Organização das Nações Unidas (ONU) e pela Rede Internacional de prevenção á Violência contra a Pessoa Idosa.

A data busca promover, junto á sociedade, de forma coletiva a reponsabilidade, cuidados, garantia de direitos e respeito com este público, em especial quando vítima do abandono, da negligencia e da violência física e psicológica.

No Estado do Pará, a Secretaria de Justiça e Direitos Humanos (Sejudh), através da Gerência de Promoção dos Direitos da Pessoa Idosa, articula politicas públicas estaduais em favor dessa população.

A Gerência do idoso, da Sejud, foi criada em 2015, com a missão de desenvolver ações voltadas á proteção e promoção dos direitos da Pessoa Idosa. Hoje em dia existe uma parceria com diversas instituições governamentais e não-governamentais, com a participação efetiva no conselho Estadual dos Direitos da pessoa Idosa (CEDPI), cujo objetivo é o controle e fiscalização das políticas públicas relacionadas as pessoas com mias de 60 anos.

Estatísticas

Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a sociedade brasileira manteve a tendência de envelhecimento. Em 2017, 30,2 milhões de pessoas tinham mais de 60 anos, segundo a Pesquisa nacional por Amostra de Domicílios Contínua. As mulheres ocupam o topo da lista desse grupo, com 16,9 milhoes, somando 56% dos idosos, enquanto os homens idosos são 13,3 milhões, equivale a 44% do grupo.

Denuncie

Em qualquer situação de violência contra a pessoa idosa, a população deve ligar para o Disque 181 e Disque 100, ou ainda pelo app Iara, cujo telefone é (91) 98115-9181. As denúncia também podem ser realizadas pelo Aplicativo dos Direitos Humanos do Governo Federal, o Site da Ouvidoria Nacional dos Direitos Humanos, as Delegacias Especializadas na Proteção ao Idoso, Ministério Público, a Polícia Militar (190) e o Socorro urgente – SAMU (192).

Na Sejudh, a Gerência de Proteção dos Direitos da Pessoa Idosa atua na sede do órgão, que fica localizada na Travessa 28 de setembro, 339, no bairro do Comércio, em Belém. O contato da Gerência é (91) 98401-0078.

Foto: Divulgação Internet