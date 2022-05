Saiba como baixar um vídeo do Facebook em um computador

Você pode salvar um vídeo do Facebook por meio do downloader online em seu telefone ou computador baixando-o. Dessa forma, você não terá que percorrer o seu feed de notícias para compartilhá-lo. Em um computador Windows ou Mac, bem como em um smartphone iPhone ou Android, veja como baixar do Facebook.

Se o vídeo foi definido como público no downloader do Facebook, você pode baixar vídeos do Facebook. Os usuários do Windows, Mac e Android apenas copiam e editam o URL do vídeo. No entanto, os usuários do iPhone devem utilizar um programa de terceiros, como o MyMedia.

Quando você clica no ícone de três pontos na parte superior da postagem de vídeo no Facebook, uma opção Salvar Vídeo é exibida. No entanto, isso não salva o vídeo no seu dispositivo; em vez disso, ele o salva no aplicativo para visualização posterior. A propósito, além de baixar vídeos, você também pode baixar stories do Facebook.

Como baixar vídeo do Facebook no seu computador

Clique com o botão direito do mouse em um vídeo do Facebook e selecione Mostrar URL do vídeo para baixá-lo no seu PC. Em seguida, copie a URL e altere o www com mbasic em uma nova guia. Depois disso, clique com o botão direito do mouse e escolha salvar Vídeo Como. Para isso:

1. Faça login no Facebook em seu computador. Você pode fazer isso em qualquer navegador.

2. Abra um vídeo que deseja baixar. Você precisará começar a reproduzir o vídeo.

3. Em seguida, clique com o botão direito do mouse no vídeo. Isso fará com que um menu pop-up apareça com o URL Reproduzir, Silenciar e Mostrar Vídeo.

4. Em seguida, clique em Mostrar URL do vídeo.

5. Copie o URL que aparece na parte superior do vídeo. Você pode fazer isso pressionando Ctrl + C em um teclado do Windows ou Command + C em um Mac. Você também pode clicar com o botão direito do mouse na URL e selecionar Copiar.

6. Abra outra guia em seu navegador e cole o URL na barra de endereços. Você pode fazer isso pressionando Ctrl + V em um teclado do Windows ou Command + V em um computador Mac. Você também pode clicar com o botão direito do mouse e selecionar Colar. Não pressione Enter no seu teclado nesse momento.

7. Substitua o www na URL por mbasic. Você pode fazer isso selecionando o texto usando o mouse e pressionando Excluir no teclado. Em seguida, digite ou cole mbasic onde o www costumava estar. Portanto, sua nova URL deve começar com https://mbasic.facebook.com/…

8. Em seguida, pressione Enter no teclado. Isso abrirá uma nova página.

9. Em seguida, clique no vídeo que deseja baixar. Isso abrirá outra página com um player de vídeo em um fundo preto de página inteira.

10. Clique com o botão direito do mouse no vídeo e selecione Salvar Vídeo como.

11. Por fim, escolha o nome e o destino do seu vídeo e clique em Salvar. Você pode então abrir o arquivo com qualquer reprodutor de mídia que reconheça arquivos MP4.

Se você sempre deseja usar o VLC para abrir seus arquivos de vídeo, confira nosso guia sobre como tornar o VLC seu media player padrão aqui.

Fonte: Pleno News