Saiba como evitar acidentes com a rede elétrica durante as chuvas

Chuvas fortes, ventanias e vegetação na rede podem provocar curtos-circuitos e até acidentes. Confira as dicas para prevenir acidentes elétricos em casa

Muitos municípios do Pará estão em alerta por conta das fortes chuvas que estão ocorrendo nos últimos dias. O inverno amazônico é marcado por temporais, rajadas de vento e alagamentos. Durante o período, é necessário redobrar os cuidados, tanto na questão dos danos materiais, quanto para a eletricidade dentro das residências. A população deve agir com precaução para evitar acidentes graves e fatais envolvendo energia elétrica.

Em 2021, de acordo com o levantamento da Associação Brasileira de Conscientização para os Perigos da Eletricidade (Abracopel), o Pará foi o estado da região Norte com o maior número de mortes, totalizando 27 óbitos, causados por choques elétricos motivados por intervenções indevidas na rede, falta de manutenção nas instalações internas das residências, de responsabilidade do proprietário, entre outros fatores. O mesmo levantamento aponta que 157 acidentes, em todo o país, aconteceram dentro das residências.

O cuidado com as instalações elétricas internas da casa é essencial e é de extrema importância a utilização de materiais adequados e com qualidade comprovada. Outra dica é não utilizar equipamentos elétricos que estiverem molhados ou em locais inundados, pois estes fatores aumentam o risco de choque.

O executivo da área de Segurança da Equatorial Pará, Alex Fernandes, reforça a importância de as instalações elétricas residenciais estarem em bom estado de conservação. “Se houver alagamento na casa e tiver algum fio descascado pode provocar um acidente grave ou até mesmo fatal. Em chuvas seguidas de raios e trovões, deve-se retirar da tomada eletrodomésticos como televisão, ventilador, computadores e de referência realize esses desligamentos calçando algo de solado de borracha, isolante”, adverte.

Dicas importantes

Permaneça dentro de casa, saindo apenas se for absolutamente necessário.Se você estiver na rua e começar o temporal, afaste-se de campos de futebol, piscina, lagos, lagoas, praias, árvores, mastros e locais elevados, e jamais se abrigue próximo dos postes ou embaixo da fiação elétrica. O recomendado é estar dentro de casa ou local abrigado quando estiver chovendo. Se você perceber que as paredes da sua casa estão úmidas, evite o contato com elas e não ligue equipamentos elétricos em tomadas instaladas ali, pois as paredes podem ser fonte de choques e mau funcionamento de equipamentos, causando danos aos aparelhos.

Durante as chuvas deve-se evitar a manutenção em telhados devido ao risco de ser atingido por raios. Também não se deve fazer manutenção em equipamentos elétricos ligados à tomada devido ao risco de choque elétrico.

Caso você seja motorista, precisa ficar atento ao volante, dirigir com cautela é a melhor prevenção para acidentes com quebra de postes. Durante a incidência de raio, fique dentro do seu veículo, pois eles são abrigos adequados, já que os pneus de borracha proporcionam um bom nível de isolamento em caso de raios que atinjam o solo.

Se algum cabo cair enquanto estiver no trânsito, não se aproxime e nem toque em pessoas ou objetos que estejam em contato com a rede elétrica. O ideal é isolar o local e ligar imediatamente para Central de Atendimento pelo número 0800 091 0196, e para o Corpo de Bombeiros no 192.