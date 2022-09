Saiba como foi o encontro de Bolsonaro com o rei Charles III

Presidente brasileiro estava entre os chefes de Estado recepcionados no domingo

Neste domingo (18), o presidente Jair Bolsonaro (PL) participou da recepção promovida pelo rei Charles III para os chefes de Estado que foram ao Reino Unido para o funeral de Elizabeth II. As informações são do colunista Igor Gadelha, do Metrópoles.

Bolsonaro esteve na recepção com a primeira-dama Michelle Bolsonaro e um intérprete. Ele foi cumprimentado por Charles III, pela rainha consorte Camilla Parker e pelo príncipe William.

Assessores foram responsáveis por levar os membros da família real britânica até os chefes de Estado. O primeiro a ser levado até Bolsonaro foi o príncipe William, de acordo com o relato de fontes do governo brasileiro.

Após uma breve conversa com a rainha consorte, o presidente brasileiro conversou com Charlles III, que lembrou do encontro entre os dois, que ocorreu em 2019, em Tóquio, no Japão, quando houve uma conversa sobre meio ambiente.

Bolsonaro também foi cumprimentado pelo presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Souza, e a rainha consorte da Holanda, Máxima Cerruti, que desejou sorte ao chefe do Planalto nas eleições.

BOLSONARO COMENTA ENCONTRO

De acordo com o site O Antagonista, o presidente brasileiro se manifestou a respeito do encontro com Charles III. Ao voltar para a residência do embaixador brasileiro, onde está hospedado em Londres, Bolsonaro falou que foi bem tratado pelo rei.

– Só os cumprimentos e pesar. Mais nada além disso. Tinha muita gente lá, nos tratou muito bem. Apenas condolências – contou.

Nesta segunda-feira (19), ele irá para Nova Iorque a fim de participar da Assembleia Geral das Nações Unidas.

Fonte: PlenoNews