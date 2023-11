Saiba como realizar solicitações pela Clara, a atendente virtual da Equatorial Pará

Pelo número (91) 3217-8200, é possível gerar segunda via da fatura, emitir código de pagamento e muito mais.

A Clara é uma inteligência artificial que atua como atendente virtual da Equatorial Pará. O atendimento é todo feito pelo WhatsApp, no número (91) 3217-8200. Com isso, o cliente ganha mais conforto e comodidade ao conseguir ter acesso a diversos serviços na palma da mão.

Por meio da Clara, o cliente pode gerar segunda via de conta, emitir do código para pagamento, consultar débitos, realizar troca de titularidade, solicitar religação de energia e até fazer cadastro na Tarifa Social de Energia Elétrica, caso o Número de Identificação Social (NIS) adicionado à conta esteja atualizado e dentro das regras do programa.

Vale ressaltar também que para interagir com a Clara é necessário enviar mensagem de texto no WhatsApp, após adicionar o número dela na lista de contatos, porém, deve ser usada somente a mensagem de texto.

João Pedro Gomes, gerente de Relacionamento com o Cliente da Equatorial Pará destaca a importância de a tecnologia ser utilizada.

“A inovação é um dos pilares da Equatorial e a Clara é prova disso, entretanto, sabemos que nem todos já sabem usar essas ferramentas, por isso, levar a informação até o cliente também é muito importante para nós”, finaliza João.

Outros canais de atendimento:

Central de atendimento

Com ligação gratuita para todo o estado, a central atende a qualquer dia e qualquer hora, basta ligar para o número 0800 091 0196.

Para agilizar o atendimento, em todos os canais, é importante informar o número da conta contrato, CPF ou CNPJ, do titular do imóvel, cadastrado na Equatorial Pará.

Aplicativo para smartphones

O aplicativo Equatorial Energia para smartphones pode ser baixado, gratuitamente, no Google Play (Android) e Apple Store (IOS) para:

Informar falta de energia;

Consultar débitos;

2ª Via de Conta (para titulares);

Código de barra para pagamentos (para quem não é titular).

Site – www.equatorialenergia.com.br

O site da Equatorial Pará funciona como uma agência de atendimento online que permite realizar, além dos serviços já disponíveis com a Clara, no WhatsApp, e com aplicativo da distribuidora de energia, mais de 20 tipos de serviços e consultas como: