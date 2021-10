Saiba como vai ser o encerramento da festividade do Círio de Nazaré 2021

No próximo domingo, a programação oficial da festa de Nazaré será encerrada com missa, divulgação do tema do Círio 2022, fogos e projeção de videomapping.

O encerramento da 229ª edição do Círio de Nazaré será no próximo domingo (24) com missa celebrada pelo arcebispo de Belém, Dom Alberto Taveira Corrêa, na Basílica Santuário, às 18h. Será permitida a entrada de público até o limite autorizado pelos órgãos de segurança como prevenção à Covid-19.

O coordenador da Diretoria da Festa de Nazaré, Albano Martins, também se despede do cargo este ano.

“Nos despedimos de mais um Círio de Nazaré e eu e Paula nos despedimos também da coordenação da Diretoria da Festa. Tentamos fazer nosso melhor, mesmo em tempos difíceis, priorizando sempre o povo devoto de Nossa Senhora e os irmãos mais necessitados da Região Metropolitana de Belém. Até onde pudemos, levamos Nossa Senhora para perto do seu povo”, diz o coordenador.

Durante a cerimônia de encerramento, o arcebispo deve anunciar o novo casal coordenador e também o tema do Círio 2022.

Vídeo mapping

“Estamos trazendo de São Paulo 13 projetores a laser de 20 mil lumens de potência (sendo que no país inteiro existem só 16 desses projetores). É uma infraestrutura inédita”, diz VJ Lobo, artista visual e cenógrafo responsável pela idealização e execução do “Cores, Sons e Sensações”, que ainda conta que o espetáculo vai além da fachada da Basílica.

“Serão 5 torres de projeção em frente à igreja. Mas, em paralelo, a performance também tem momentos que usam estruturas da Praça Santuário (como a Concha Acústica e as estátuas do Manto e da Cruz)”, revela.

O show de fogos

Ainda como parte do encerramento, será realizado um espetáculo de fogos que deve durar cerca de sete minutos.

Neste ano, serão disparadas 2.580 bombas, entre girândolas, cakes, candelas romanas e bombas importadas de 2,5 a 4 polegadas, seguindo todas as orientações técnicas, legais e de segurança. Os fogos serão instalados na área do estacionamento do Centro Social de Nazaré, atrás do Arraial.

Para garantir a segurança do encerramento da festa, o Arraial de Nazaré será fechado ao público a partir das 20h30, assim como toda a área do estacionamento. Será reaberto somente na segunda-feira, a partir das 17h, encerrando na terça, dia 26.

