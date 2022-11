Saiba o que estará funcionando em Belém durante os jogos do Brasil na Copa do Mundo no Qatar 2022

E está chegando a hora de usar a camisa verde amarela, e ficar na torcida pelo Brasil, pois nesta quinta-feira (24) a Seleção Brasileira faz sua estreia na copa do mundo no Qatar, rumo ao hexa, a seleção enfrentará a Sérvia, no Estádio Lusail, às 16h, horário de Brasília.

Para não ser pego de surpresa, é bom saber o que vai funcionar na capital paraense durante os jogos do Brasil na Copa do Mundo no Qatar 2022.

ESTAÇÃO DAS DOCAS

No complexo turístico Estação das Docas, o horário de funcionamento nos dias de jogos da seleção brasileira não sofrerá alteração, bem como em dias de jogos de outras seleções. A Estação é aberta ao público, diariamente, às segundas e terças o complexo funciona das 10h à meia-noite; às quartas, das 10h à 01h; de quinta a sábado, das 10h às 2h e aos domingos, das 9h à meia-noite.

Dia 24/11 – Quinta-feira – Brasil x Sérvia (16h) – Aberto das 10 às 2hs

Dia 28/11 – Segunda-feira – Brasil x Suíça (13h) – Aberto das 10 à 0h

Dia 02/12 – Sexta-feira – Brasil x Camarões (16h) – Aberto das 10 às 2hs

MANGAL DAS GARÇAS

O horário de funcionamento do Mangal das Garças em dias de jogos do Brasil na Copa do mundo será diferenciado. Nos dias de jogos que tenham início às 16h, o Parque fechará às 15h. Já os jogos que ocorram às segundas-feiras não influenciarão nas atividades do Mangal, pois o local estará fechado para manutenção semanal.

Dia 24/11 – Quinta-feira – Brasil x Sérvia (16h) – abre de 8h às 15h

Dia 28/11 – Segunda-feira – Brasil x Suíça (13h) – fechado para manutenção

Dia 02/12 – Sexta-feira – Brasil x Camarões (16h) – abre de 8h às 15h

Nos jogos das demais seleções o Parque funcionará normalmente, de terça a domingo, de 8h às 18h, fechando às segundas para manutenção.

PARQUE ESTADUAL DO UTINGA CAMILLO VIANNA

O horário de funcionamento do Parque Estadual do Utinga também sofrerá alteração em dias de jogos do Brasil na Copa do mundo. Nos dias de jogos que tenham início às 16h o Parque fechará às 15h. Já nos dias em que os da seleção joga às 13h, o Parque funcionará de 6h às 12h.

Dia 24/11 – Quinta-feira – Brasil x Sérvia (16h) – abre de 6h às 15h

Dia 28/11 – Segunda-feira – Brasil x Suíça (13h) – abre de 6h às 12h

Dia 02/12 – Sexta-feira – Brasil x Camarões (16h) – abre de 6h às 15h

Nos jogos das demais seleções o Parque funcionará normalmente, de quarta a segunda, de 6h às 17h, fechando às terças para manutenção.

Os órgãos e Secretarias do Estado alterarão horário de funcionamento em dias de jogos da Copa do Mundo, conforme publicado no Diário Oficial do Estado (DOE) n° 35.195, decreto n° 2.770, haverá mudanças no expediente dos órgãos e entidades integrantes da administração direta e indireta do Poder Executivo Estadual nos dias em que a seleção brasileira de futebol jogar na copa do Mundo FIFA 2022.

Os órgãos e entidades de serviços essenciais que atuam nas áreas de arrecadação, saúde pública, defesa social, parques, museus, teatros e espaços de visitação turística, incluindo os equipamentos públicos administrados por organizações sociais, estabelecerão escalas de serviço a fim de que o atendimento à população não seja afetado.

Shoppings Centers

Shopping Bosque Grão-pará – Jogo do Brasil (24/11)

Lojas e quiosques – 10h às 22h

Praça de Alimentação – 10h às 22h

Lazer e entretenimento – 14h às 22h

Restaurante, cinema, teatro, crossfit e academia – conforme a programação

Obs: Fica facultado o fechamento das lojas 30 minutos antes do início do jogo, com reabertura 30 minutos após o término do jogo.

Shopping Pátio Belém

O shopping irá funcionar no seu horário normal das 10h às 22h, porém as lojas irão fechar às 15h30, após 30 minutos do apito final as lojas do shopping reabrem. Os clientes que permanecer no shopping durante os jogos do Brasil, podem ficar à vontade, para assistir todos juntos na Praça de Alimentação, onde uma tela estará instalada para que todos possam acompanhar os lances da Seleção Brasileira.

Shopping Castanheira

O Shopping funcionará no seu horário normal das 10h às 22h, sendo que cada lojista poderá realizar seu atendimento 30 minutos antes da partida e devera retornar 30 minutos após o termino da partida.

Shopping Boulevard

funcionará no seu horário normal das 10h às 22h, sendo que cada lojista poderá realizar seu atendimento 30 minutos antes da partida e devera retornar 30 minutos após o termino da partida.

Shopping Metrópole Ananindeua

O Shopping funcionará no seu horário normal das 10h às 22h, sendo que as lojas pausaram suas atividades sempre trinta minutos antes, para a exibição dos jogos do Brasil, e reabrem sempre 30 minutos após o fim do jogo do Brasil. O shopping exibirá os jogos em um telão de led na praça de alimentação.

Foto Reprodução: tripadvisor.com.br