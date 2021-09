Saiba o que foram as luzes no céu durante o terremoto no México

Um intenso terremoto atingiu o México no final do domingo. O epicentro do sismo de magnitude 7,0 foi registrado a apenas 17 quilômetros a Sudeste de Acapulco, na costa.

O abalo causou ao menos uma morte e provocou desabamentos em prédios, inclusive danificando o hotel do balneário que abrigou a famosa série de televisão Mexicana Chaves.

O tremor foi sentido também na capital mexicana, onde os prédios balançaram e a população correu para as ruas. O grande terremoto de ontem fez com que os mexicanos recordassem o tremor de 19 de setembro de 2017, que deixou 369 mortos no país, a maior parte na capital mexicana.

Leia mais em MetSul.

FONTE METROPOLES